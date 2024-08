El Pibe le cantó la tabla a Karoline en ‘Desafío XX’ por su actuar

Durante el capítulo 85 del ‘Desafío XX’ se despejaron las dudas sobre lo que sería la nueva etapa del reality de Caracol tras el regreso de los ocho semifinalistas a la Ciudad de las Cajas y más al tener a El Pibe Valderrama y Tino Asprilla como capitanes de los dos equipos.

Los semifinalistas fueron divididos en dos equipos, uno liderado por El Pibe en el que están Kevyn, Santi, Karoline y Karen mientras que con Tino están Alejo, Francisco, Darlyn y Natalia.

Y precisamente al llegar a cada una de las casas las dos estrellas del futbol colombiano empezaron a interactuar con los participantes y cada uno fue soltando algunas verdades de lo que fue el tiempo de receso que tuvieron en la competencia.

En una de las conversaciones de la casa roja estaba Karoline preguntándole a Santi su edad y en especial aleccionándolo a que tenga hijos pronto lo que derivó en una interrupción del Pibe

“Yo no entiendo eso, que tener relaciones como amigos, que ta y ta, y somos amigos ¿Cómo es esa vaina?”

Ante esto Karoline precisó lo que ya había dicho en capítulos anteriores y es que quiere ser madre, pero que no quiere estar con un hombre y mucho menos un esposo.

“Me hartan los hombres, no puedo con ellos”

“Yo soy de la antigüedad. Entonces, vamos a ver. Tú me gustas, yo te gusto. Ahí no entiendo nada, ella dice que con los hombres nada, pero quiere tener hijos. Y pa’ tener hijos necesitas un hombre”

Seguidamente Karoline se refirió a los donantes, y que en el caso de Santi sería un “donante responsable”, lo que terminó de enervar al futbolista y le echó en la cara la contrariedad de sus palabras sobre quedar embarazada.

“¿Te estás dando cuenta lo que estás queriendo? Ella con los hombres no quiero un cul@, ¡pero quiere un hombre ‘responsable’!”

Durante el capítulo 82 del ‘Desafío XX’, el cual de duelos en los que salieron eliminados Hércules y Glock, también se dio una conversación similar, pues en el momento de la pausa mientras se reacondicionaba el box negro para el duelo entre Glock de Beta y Natalia de Omega, se dio una conversación reveladora entre Karoline y Hércules.

“Gordo, no te olvides que tú y yo tenemos algo pendiente ¿oíste? Cuando yo salga de aquí me voy a embarazar de ti ¿oíste? Por inseminación eso sí, no te ilusiones. Yo quiero que seas el padre de mis hijos. Primero un niño, después una niña, así que trabaja muy fuerte allá afuera mientras yo salgo porque el gasto va ser grande gordo. Tengo que asegurarme de que mis hijos salgan bellos”

— Karoline