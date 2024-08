Cony Camelo terminó ganando un premio con Paola Rey luego de tanto criticarla

Durante la más reciente edición de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, específicamente el capítulo 45, se vivieron muchas emociones, ya que llenó de diversas expectativas a los participantes que siguen en pie en la competencia en lo que es el séptimo ciclo frente a las cocinas.

Las celebridades entraron en una especie de protesta pidiendo que no se entregaran delantales negros, esto luego del trago amargo que vivió Roberto Cano por un plato se sopa y seco que los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch no se lo quisieron ni probar, por lo que de inmediato le pusieron el temido delantal.

Sin embargo, para el reto los chefs aclararon que esta vez sí probarían todos los platos y que todos cocinarían, lo que incluyó a Dominica Duque, Alejandro Estrada y Juan Pablo Llano quienes son portadores del pin de inmunidad.

El reto era para cocinar en pareja y un trío, que serían los portadores del pin de inmunidad, y el gran motivo era un premio que no era más que los tres mejores platos irían al menú de celebridades de un reconocido restaurante.

La selección de las parejas no se hizo por azar, sino que pusieron a algunos a escoger a otros, es así como la preguntaron a Franko Bonilla mientras unos dejaban ver que no querían trabajar con él, pero este escogió a Roberto Cano.

Seguidamente fue el turno de Cony Camelo, quien al ser cuestionada indicó que escogería a alguien con quien no haya trabajado antes, pero su decisión tomó por sorpresa a algunos.

“Pues con Pao no he cocinado acá en el grupo”

“No me esperaba que me escogiera, pero me pareció súper”

— Paola Rey