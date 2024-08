¿Se molestó? Carlos Kajú, el hijo de ‘Pedro el escamoso’, habló de su personaje en la nueva temporada

El actor Carlos Kajú, recordado por su interpretación de Pedrito Jr. en la popular telenovela colombiana ‘Pedro el escamoso’, ha recurrido nuevamente a sus redes sociales para aclarar su posición respecto a la segunda temporada de la serie, actualmente transmitida por Caracol Televisión. Aunque su ausencia en esta nueva etapa ha generado comentarios y especulaciones, Kajú ha dejado claro que no guarda resentimientos y que sus palabras anteriores han sido malinterpretadas.

Kajú, quien saltó a la fama durante su infancia gracias a este entrañable personaje, mencionó que no se le han “subido los humos” por no querer hablar más sobre su ausencia en la secuela protagonizada por Miguel Varoni. El actor insistió en que no tiene nada en contra de la nueva temporada y que su amor por el personaje de Pedrito Jr. sigue intacto, aunque reconoce que ese rol ya no le pertenece.

“No he querido hablar de lo que se comenta en algunos espacios. No hablo con ínfulas de nada, pero ahora que hablo lo hago desde el corazón y desde el respeto, porque así siempre he sido, incluso, desde el agradecimiento”, expresó Kajú. El joven artista explicó que se enteró de la nueva temporada a través de una fuente ajena y que comprendió las razones por las cuales no fue incluido en esta nueva producción. Desde entonces, ha sentido gratitud por la oportunidad que tuvo de formar parte de la familia de ‘Pedro el escamoso’.

Kajú relató que el papel de Pedrito Jr. llegó en un momento personal muy difícil, justo después de haber perdido a su familia. Gracias a la producción y al cariño recibido por parte del público, encontró una nueva familia en los actores, el equipo técnico y los televidentes, lo que le dio la fuerza y el amor necesario para seguir adelante en su carrera actoral, la cual ya suma más de 20 años.

La respuesta de Kajú a un usuario que lo instó a “superar” su ausencia en la secuela fue contundente pero respetuosa. “Infiero que ese personaje no me pertenece, y que agradezco desde el alma, no por el personaje, sino por lo que aportó a mi vida personal”, explicó.

Carlos destacó el talento con que el actor Carlos Torres interpreta su personaje ya adulto en la serie.