“Paolita, Jessi está de un juicio”: Jessi Uribe se tomó sus traguitos con Marbelle y hasta cantaron juntos

Jessi Uribe es un cantante de música popular que se ha ganado el cariño de sus fanáticos, gracias a su sencillez y humildad en cada una de sus apariciones. Los inicios del bumangués se dieron como mariachi en su ciudad natal, para posteriormente concursar en el programa ‘A otro nivel’ de Caracol Televisión, participación que le abrió la puerta a la industria del entretenimiento y actualmente es uno de los artistas más reconocidos en Colombia, además de su matrimonio con Paola Jara también famosa cantante.

PUBLICIDAD

Uribe no solo ha sabido dar a conocer su talento a nivel nacional sino también internacional lanzando diferentes canciones de las cuales varias se han convertido en todo un éxito como lo son ‘Dulce pecado’, ‘Guaro’ y ‘Matemos las ganas’, teniendo así la oportunidad de colaborar con varios artistas de nacionales, sin embargo, recientemente Jessi Uribe generó sorpresa al compartir un video junto a Marbelle, pues ambos se habían reunido en un mismo escenario: “Qué hermoso es compartir música con cantante que transmiten tanto Marbelle, salud”, fueron las declaraciones que agregó el bumangués al clip donde interpretaban ‘Adicta al dolor’.

Sin embargo, antes de que Marbelle pudiera referirse al tema por su cuenta de Instagram, Jessi no dudó en comentar: “Y si le hacemos una versión juntos”, mientras que la cantante agregó: “Estamos demorados”. Además, la serie de comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar reiterando: “Paolita este hombre está de un juicio, chimbita”, “Marbelle la mejor mujer de Colombia”, “Que es esto por Dios, muero de amor. No lo puedo creer”, “Paolita, Jessi está de un juicio”.

Hasta el momento se desconoce si la canción entre Jessi Uribe y Marbelle es todo un hecho, o si por el contrario, está como una idea sobre la mesa, donde ambos estarían buscando el espacio predilecto para su composición, grabación y lanzamiento.

¿Cuánto pagaría Jessi Uribe por el colegio de sus cuatro hijos en Bucaramanga?

Jessi Uribe tuvo cuatro hijos, fruto de su pasada relación con Sandra Barrios y debido a la serie de compromisos con los que cuenta, los menores se encuentran residiendo con su mamá en Bucaramanga mientras que el artista suele visitarlos constantemente y respondiendo por ellos económicamente mes a mes, tanto así que la cifra que podría llegar a pagar por el colegio de los estaría sobre los 1′800.000 pesos con el fin de darle la mejor educación posible.