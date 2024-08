Mamá de Kevyn le cantó la tabla y lloró de dolor por lo que le hizo a la novia

El capítulo 84 del ‘Desafío XX’ dio continuidad a lo que fue el abrebocas de los sucesos registrados en la edición anterior en la que los familiares de los ocho semifinalistas llegaron a la Ciudad de las Cajas.

Una de las cosas más esperadas sería la conversación de Kevyn con su madre, pues le adelantó que no seguiría con la mujer que dejó esperándolo, pues ya tiene una con Natalia en el ‘Desafío XX’. El participante le reiteró a su madre que llegó a competencia sin ninguna intención de mirar a nadie más, pero que con el tiempo ocurrió lo contrario.

“Siento como un balde de agua fría, pero demasiado helada, y pues a mí sí me duele, es bastante fuerte. Quisiera estar al límite de esto, pero igual me involucra, como mamá, como suegra, me involucra. Tampoco quiero decir que di mal ejemplo para que usted fuera así. Quiero pensar en que fueron decisiones tomadas y quiero creer que, con responsabilidad, aunque no suena cuerdo, soy sensible en esta situación porque ella es hija, ella es mamá, porque son familias que cada uno tiene su familia y se van a lastimar. Yo le he pedido a Dios que por favor no perder a mi hijo como el hombre que es espiritual ni nada de eso”, dijo Zoraida Rúa, madre de Kevyn.

Había planes de boda

Agregó que no quería que perdiera sus principios, pese a que le reiteró que su felicidad es lo más importante para ella, pero que tenía que mirar que la felicidad de unos era la tristeza de otros.

“Ella estaba haciendo cosas para anillo” — Zoraida Rúa

Kevyn por su parte quedó sorprendido ante lo que le confesó su mamá, pero siguió firme en su posición. Seguidamente sacó un arregló de flores que le envió la novia con la frase “te amo negro”, pero lo hizo en medio de mucha vergüenza y dolor.

“Le iba a mandar un anillo” — Zoraida Rúa

La madre de Kevyn no aguantó la tristeza y salió a llorar al baño de la casa de los semifinalistas mientras él reía sobre la cama.