Actores de ‘Yo soy Betty, la fea’ recordaron sus peores momentos con los fanáticos

La icónica telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea”, creada por Fernando Gaitán, ha resurgido con fuerza en las redes sociales tras el estreno de su secuela en Amazon Prime Video. Esta nueva entrega ha reunido a gran parte del elenco original que se ganó el corazón de los televidentes a finales de los años 90.

El reciente reencuentro de los actores, después de 25 años, ha sido motivo de celebración y emoción, tanto para ellos como para los seguidores de la serie. Los actores han compartido su alegría por poder darle continuidad a una de las producciones más exitosas de la televisión colombiana, y han ofrecido diversas entrevistas donde expresan sus expectativas sobre esta nueva trama.

Entre las anécdotas compartidas, Julián Arango, quien interpretó al egocéntrico diseñador Hugo Lombardi, recordó momentos difíciles relacionados con su personaje. Arango relató cómo ha recibido mensajes de personas que han sufrido bullying por ser “feas”, debido a la actitud ofensiva de su personaje en la serie. “Hay gente que me ha escrito ‘usted no sabe lo que yo he sufrido por ser fea en la vida, por personas como usted, por ser así de ofensivo, pero al mismo tiempo, he recibido muchísimo cariño”, expresó.

Natalia Ramírez, quien interpretó a Marcela Valencia, también compartió una experiencia memorable. Durante una visita a un banco, una señora en la fila le reprochó su comportamiento hacia Betty, el personaje principal, y le dio un golpe con su cartera. “Una señora en un banco, mientras yo estaba haciendo la fila me dijo ‘¿usted por qué es tan mala con Betty? y tum, tenga su carterazo y yo me quedé pensando en si lo que me acababa de ocurrir era real”, recordó Ramírez, entre risas.

Lorna Cepeda, conocida por su papel como Patricia Fernández, ‘la peliteñida’, no escapó a los comentarios negativos. Cepeda contó que durante las grabaciones de la primera versión, una mujer en un parque la miró con desdén y escupió hacia el suelo en señal de desaprobación. “Una señora por ahí en un parque en el que estábamos grabando Betty en ese entonces, me escupió hacia el piso y me miró mal y yo dije ‘no, pues me apuñaló’, jajaja”. Cepeda explicó que tuvo que recordarle a la mujer que Patricia era solo un personaje de ficción.