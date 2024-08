“No reaccionaba”: Yina Calderón denunció que veterinaria habría maltratado a su perrito en delicado estado de salud

Yina Calderón, conocida influencer y empresaria, ganó notoriedad en el mundo del entretenimiento tras su participación en ‘Protagonistas de Novela’, donde fue expulsada por agredir a un compañero. Hoy en día, se ha reinventado como DJ de guaracha y es promotora de varias marcas, enfocadas principalmente en productos de belleza.

PUBLICIDAD

Aunque Yina se ha visto envuelta en varias polémicas, ha demostrado que tiene una relación bastante cercana con sus mascotas y busca brindarles el cariño más adecuado, pero lamentablemente uno de sus perros tuvo que ser trasladado a una clínica veterinaria para recibir ayuda profesional. Yina comentó por medio de sus historias que su perro tuvo una infección cutánea que tenía que ser tratada con antibióticos y drenajes, por lo que lo dejó en una veterinaria del barrio castilla.

Lamentablemente, el servicio de esta veterinaria no fue el adecuado y la influencer comentó: “acá llevó mi perro, desde anoche no le habían hecho nada. Yo lo traje a esta veterinaria y como queda cerquita de la empresa lo traje, yo no me meto con los emprendimientos, ni siquiera con los que me pusieron los biopolímeros. Lo peor es que si yo no llamo, no sé nada de mis perros. Con mis perros no se meten”, afirmó entre lágrimas.

Después de dejarlo en otro centro veterinario, Yina se calmó y dijo que en la veterinaria intentaron pedirle más dinero porque según el diagnóstico deberían entubarlo, al final con el cambio de clínica a Yina le ofrecieron un diagnóstico más acertado, le afirmaron que solo en unas horas su mascota regresaría a su hogar. Yina se mostró bastante molesta y le pidió a sus seguidores no acudir a estos servicios.