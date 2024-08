¿Lo vetaron? Mateo Carvajal contó por qué no ha vuelto a participar en el ‘Desafío’

Mateo Carvajal le contó a sus seguidores qué tipo de relación mantiene con la producción del ‘Desafío’, programa que lo llevó a tener fama en las redes sociales cuando se convirtió en ganador de la edición de 2017. Sin embargo, el joven daría a entender que no está en los mejores términos, incluso jugando con la idea de que lo tienen “vetado”.

PUBLICIDAD

El atleta suele mantenerse muy activo a través de sus redes sociales, compartiendo todo tipo de contenido enfocado en distintos temas, desde algunas competencias en las que participa, imágenes y videos en donde aparece divirtiéndose con su hijo, e incluso brindando consejos y palabras de aliento a sus seguidores.

Puede leer: Hasta lloró: Mateo Carvajal mostró la admiración de su hijo Salvador hacia estos atletas

Todos estos detalles lo han ayudado a mantenerse vigente en las plataformas digitales, figurando como uno de los influencers más destacados del país, además de ser considerado como un padre ejemplar por muchos internautas, algo que demuestra con frecuencia.

Mateo Carvajal también aprovecha esta ventana digital para protagonizar sesiones de preguntas y respuestas, de modo que sus fans puedan conocer un poco más sobre él. Y a propósito de esto, uno de sus seguidores decidió abordarlo sobre su pasado en el Desafío.

En una pregunta, un seguidor del colombiano lo abordó respecto a si le gustaría regresar a este programa de competencias, dando a entender que no está muy seguro debido a que pudieran haber ciertos roces entre él y la producción de Caracol.

“No sé. Es que yo creo que Caracol me tiene vetado porque como estuve en ‘La isla’ [de los famosos], RCN, RCN, Caracol. Entonces, yo creo que por allá no me quieren ni ver”, contó el joven en una historia de Instagram.

PUBLICIDAD

Lea también: Mateo Carvajal ‘golpeó’ a su hijo Salvador y se ganó varias criticas de sus seguidores

Mateo Carvajal también habló de un detalle muy importante en su vida

A propósito de la sesión de preguntas y respuestas en Instagram, el atleta aprovechó la interrogante de un seguidor para exponer un hecho que para él es muy importante: su hijo, Salvador.

Luego de que le preguntaran si creía que su hijo se estaba pareciendo físicamente a él, Mateo Carvajal no dudó en compartir en sus historia un video del niño caminando, mientras escribía sobre él: “no son ideas... somos idénticos”, dando a entender que él también considera lo mismo que su seguidor.