Ella es la mamá de Santi del ‘Desafío XX’ que conmovió a toda Colombia

Durante el capítulo 83 del ‘Desafío XX’ se vivieron muchas emociones pues los dos equipos fueron divididos por parejas para competir por el ‘Desafío X Todo’ en el box amarillo en el que se definiría el futuro en la Ciudad de las Cajas.

Tras congregarse ante la presentadora Andrea Serna los participantes escogieron una ficha con una forma que al ser iguales formarían los dúos. Es así como quedaron Darlyn y Kevyn; Alejo y Natalia; Karen y Santi, por lo que Karolina con Francisco.

Para la prueba cada uno tendría amarrada una bola de cementos con púas con la que tendrían que atravesar todos los obstáculos del box amarillo hasta llegar a un cuarto oscuro en los esperaban dos cosas: un elemento más para seguir y sus familiares.

Estos estaban sentados sobre unas pequeñas gradas en medio de la oscuridad en la que solo las voces les servían para identificarse. Santi tuvo miedo de entrar al área hasta que finalmente se decidió y tras entrar se consiguió con su madre.

Tras finalizar la prueba en la que resultaron ganadoras las parejas conformadas por Darlyn y Kevyn, así como Natalia y Alejo, tras la traición de estos dos a Santi y Francisco, en el pódium de banderas de la Ciudad de las Cajas el participante se quebró al hablar de su madre.

“Andrea, yo no más tengo a mi mamá. No tengo a nadie más. Y haberla escuchado me emocionó mucho. No puedo decirle mentiras, mi mamá es todo para mí, mi mamá es todo, yo por ella doy la vida, yo a ella la amo, mi mamá solo me tiene a mí y yo nada más la tengo a ella. Entonces es un vínculo muy bonito”

— Santi