“Muy raro”: Daniela Ospina contó cómo recuperó sus documentos extraviados

Daniela Ospina se mostró bastante alegre y agradecida en una serie de historias en Instagram en donde le confesó a sus seguidores que finalmente pudo recuperar los documentos que había perdido durante la final de la Copa América en el Hard Rock Stadium. Sin embargo, la modelo dio a entender que no fue un evento muy regular, sino algo “muy raro”.

La expareja del futbolista James Rodríguez ha estado haciendo su vida desde hace varios años en Estados Unidos, viviendo junto a su hija Salomé, su esposo, Gabriel Coronel, y el pequeño hijo que tuvieron junto recientemente, Lorenzo.

Sin embargo, la colombiana suele estar al tanto de muchos de los eventos que están relacionados con su país natal, en especial uno tan importante que se llevó a cabo el mes pasado durante la final de la Copa América en donde la selección de Colombia se enfrentó a la de Argentina.

Con esto en mente, Daniela Ospina decidió conseguir su boleta para poder asistir al encuentro futbolístico disputado el pasado 14 de julio y disfrutar del tenso partido. Pero para pesar su pesar, la selección colombiana terminó perdiendo el encuentro.

Sin embargo, no fue lo único perdido dentro del partido, ya que la empresaria le contó a sus seguidores por medio de una historia que extravió su cartera llena con varios documentos importantes, además de algo de dinero en efectivo.

Y finalmente, luego de varias semanas, la joven pudo recuperar dichos documentos de manera inesperada, contando a través de una serie de historias que la situación fue bastante inusual.

¿Cómo recuperó Daniela Ospina sus documentos?

A través de una serie de clips en Instagram, la colombiana indicó que recibió su correo como en cualquier día, pero quedó extrañada ante la presencia de un paquete inusual. Sin embargo, no le dio importancia y lo guardó en su bolso para abrirlo más tarde.

Más tarde, Daniela Ospina se aventuró a abrir el misterioso paquete, que para su sorpresa era la cartera que contenía todos los documentos que había extraviado: “está absolutamente todo. Obviamente, el dinerito que tenía no; no importa, me importaban eran los papeles”.

A pesar de que la modelo le agradeció a la persona misteriosa que le devolvió sus documentos, igualmente indicó que fue un poco tarde porque ya había hecho los trámites para volver a sacar la mayoría de ellos.

Cabe destacar que la persona que le envió los documentos a Daniela pudo obtener la dirección de su domicilio debido a que estaba presente algunos de ellos, algo que se acostumbra con cierta documentación en Estados Unidos.