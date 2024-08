“Me fue mal por mi culpa”: Manuela Gómez contó el percance que tuvo con su cesárea

La influencer Manuela Gómez compartió recientemente con sus seguidores el percance que tuvo con su cesárea después de haber dado a luz a su hija Samantha. La creadora de contenido hizo el comentario luego de que en su cuenta de Instagram le preguntaran cómo le había ido con la intervención quirúrgica.

“La verdad, con eso me fue como mal, pero fue por mi culpa, así literal, bruta, póngale cero,” comenzó diciendo Gómez. “Yo sentía como un chuzoncito, entonces me puse a ver la cicatriz de la cesárea y encontré un nylon. Yo dije ‘Navidad, un nylon’. Yo pensé que eso era un punto normal, como los de la lipo. Me puse a jalar ese nylon y se me corrió la cicatriz, me abrí ese punto, me empezó a doler. Uno sí es bruto, uno sí es irresponsable en la vida, y por eso me fue mal con la cicatriz de la cesárea, pero fue mi culpa”.

Con este sincero relato, Gómez dejó en claro las consecuencias de no seguir las recomendaciones médicas postoperatorias y la importancia de no manipular los puntos de sutura. Sus seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo y algunos compartieron sus propias experiencias con cesáreas y otras intervenciones quirúrgicas.

En otro video, Gómez abordó la pregunta sobre si se había hecho una intervención para no procrear más hijos. La exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ mencionó que decidió no operarse porque la vida da muchas vueltas y para ella es muy importante tener buena solvencia económica para poderle dar mucho bienestar a su hija.

“Pero el día de mañana uno no sabe qué pueda pasar. Entonces uno no puede escupir para arriba porque más rápido le cae. Así que voy a dejar que la vida me vaya mostrando el camino y que Dios me muestre por dónde es”, concluyó Manuela.

Esta declaración refleja una actitud abierta y flexible ante el futuro, enfatizando que, aunque por ahora no planea tener más hijos, no descarta la posibilidad si las circunstancias cambian. La sinceridad de Manuela Gómez ha resonado con muchos de sus seguidores, quienes aprecian su transparencia y su enfoque en la maternidad y el bienestar de su hija Samantha.

Manuela Gómez continúa siendo una figura influyente en redes sociales, compartiendo su vida y experiencias con honestidad, lo que le ha ganado la admiración y el apoyo de una amplia audiencia.