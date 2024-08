Justin Quiles habló de la conexión que tuvo con Santa Marta para crear su álbum ‘Permanente’

Justin Rafael Quiles Rivera, es el nombre de pila de uno de los compositores y cantantes más destacados del género Urbano a nivel global, Justin Quiles, artista que a sus 34 años lanzó su cuarto álbum de estudio, que lleva por nombre ‘Permanente’, compilado que tiene un detalle de por medio: parte de sus temas fueron creados en Santa Marta, Colombia.

El pasado jueves primero de agosto, las plataformas de streaming explotaron con el nuevo trabajo de J Quiles, quien demostró una vez más la versatilidad que tiene para montarse en todo tipo de ritmos más allá del reguetón, como el trap, el afrobeat y la electrónica; y así lo hizo ver con los 10 ‘palos’ que presenta en este disco, en el que resalta su colaboración con Rawayana, que lleva por nombre ‘Boom Boom’; además de la canción principal, ‘Tu Ropa’.

En entrevista para Publimetro Colombia, el intérprete de ‘Jeans’, reveló que este elepé tuvo dos musas inspiradoras de por medio, ‘La Perla de América’ y la tierra dónde se crio, Aguadilla, Puerto Rico: “Para mí la segunda casa del género urbano es Colombia, siempre que vengo a este país lo hago en procura de encontrar vibras. La mitad del álbum lo escribí en Santa Marta, mis amigos me decían que tenía que visitar esta ciudad, y me fui con todo mi equipo de trabajo para allá; cogimos la vibra, además que la comida colombiana nos encantó. La pasamos muy bien haciendo lo que mejor hacemos en esta mejor ciudad, incluso hice una canción que no sale en el disco que se llama ‘Santa Marta’, es un trap que lo voy a sacar próximamente”, expresó Quiles Rivera.