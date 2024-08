Increíble robo a la cantante Amanda Miguel en Medellín: “en 45 años nunca me había pasado”

Lastimosamente en Colombia los hechos de inseguridad e injusticia, al parecer, le tocan a todos. Pues, en las últimas horas, la reconocida cantante Amanda Miguel, denunció que fue víctima de un robo antes de su concierto en el país.

De acuerdo con lo expresado por la cantante a través de su cuenta de X (antes twitter), habría sido víctima de robo en el aeropuerto de Medellín, de igual manera aseguró que nunca le había tocado una situación así en el país.

“En el aeropuerto de Medellín, Colombia, me robaron mi maleta, ojo, que mal estamos, por Dios. En 45 años de carrera jamás me había sucedido algo así, horrible acto”, escribió la cantante, expresando su descontento.

La artista adelanta una gira internacional y el show tuvo lugar el pasado viernes en el Centro de Espectáculos La Macarena, en el Plancha Fest, donde contó lo ocurrido y además, informó que tuvo que comprarse ropa en Medellín para poder presentarse.

“Qué bueno que les guste, porque lo más importante no es la ropa, ni la maleta. Pero tenía un montón de cosas en mi maleta, carajo. La gente de inmigración me está ayudando porque ya parece que ya saben quién se la robó. Primera vez en 45 años que me pasa algo así, ni modo, y lo que les quiero decir es que la vida es hermosa. Esta ropa me la puse, pero lo que más importa es mi voz”, indicó la cantante en medio del show.

De igual manera informó que las autoridades avanzan en las investigaciones sobre los responsables de este robo, para poder recuperar las pertenencias de la artista y así mismo, dar captura a los responsables del bochornoso acto.