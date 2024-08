“Enamorando solito”: Las reacciones por la dedicatoria de Alejandro Estrada a Dominica en MasterChef

La competencia en MasterChef Celebrity no solo se trata de habilidades culinarias, sino también de momentos llenos de emoción y ternura. Recientemente, el actor Alejandro Estrada sorprendió a todos al presentar su postre inspirado en su novia Dominica Duque, destacando la empatía y el cariño que siente por ella.

El exesposo de Nataly Umaña llegó al momento de la presentación de su plato con un brillo especial en los ojos. Al ser preguntado por el nombre de su creación, respondió con orgullo: “Dominica Red Velvet”. La chef Adria Marina, en tono jocoso, comentó: “Este pastel ya se coció”, provocando risas y suspiros entre sus compañeros.

El chef Jorge Rausch, curioso por la historia detrás del nombre, le pidió a Alejandro que explicara su elección. “Porque fue la inspiración también en el momento en que todo se convirtió en postre hoy. Lo quería dedicar y esperemos qué sucede con esto”, respondió Estrada, conmovido.

Adria Marina, encantada con la dedicación, quiso profundizar en la relación entre Dominica y la preparación del postre. Estrada contestó: “Porque hay una buena empatía con ella, hemos compartido, hemos entrenado juntos. Repostería tal vez esta no la hemos hecho, pero acá está, para ella”.

El gesto no pasó desapercibido para sus compañeros, quienes elogiaron tanto el postre como la dedicación. “El pastel le hace honor a Dominica, le quedó hermoso y es un lindo homenaje de su parte”, comentaron algunos, destacando el esfuerzo y el cariño que Alejandro puso en su creación.

Sin embargo, no todos compartieron el mismo entusiasmo. En redes sociales, varios usuarios expresaron sus dudas sobre los sentimientos de Dominica hacia Alejandro. “Me parece que se está enamorando solito, las caras de Dominica no sé”, escribió un usuario. Otro agregó: “Este man no aprende, con ver la cara de Dominica se nota que no es correspondido”. Un tercero comentó: “Siento que ella no le corresponde de la manera en que él merece, el man se derrite por ella y ella como un cubo de hielo”.

A pesar de las opiniones divididas, lo cierto es que Alejandro Estrada logró conmover a muchos con su “Dominica Red Velvet”, mostrando que en MasterChef Celebrity, el amor también puede ser un ingrediente clave en la cocina.