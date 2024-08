“¿Paradójico?”: Esposa de Julián Román salió a marchar en Bogotá en contra de Nicolás Maduro

En la mañana de este sábado 3 de agosto, ciudadanos de origen venezolano se dieron cita en la Plaza de Bolívar para manifestarse en contra de la elección presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela, alrededor de dos mil migrantes llegaron a uno de los lugares más emblemáticos del país.

Entre los asistentes llamó la atención la presencia de Juliette Pardau, quien es la pareja sentimental del actor Julián Román, allí se vio a la también actriz participar de las manifestaciones e incluso, se subió a una de las tarimas para opinar frente a todos, su malestar de lo sucedido en Venezuela.

Cabe señalar que Pardau es de origen venezolano, por lo que conoce de cerca lo que viven sus compatriotas, pero más allá de eso, en redes sociales salieron a recriminarle a su esposo, Julián Román, catalogándolo de “paradójico”, ya que él es un activista reconocido en favor del actual gobierno de Gustavo Petro, presidente que para sectores de la sociedad, no ha condenado lo que pasa en el hermano país.

“Juliette Pardau está con Edmundo González y María Corina Machado y esto nos parece magnífico Lo paradójico es que su pareja es el Petrista consumado Julián Román”, dice un comentario de un seguidor en redes sociales en el que se ve a Juliette Pardau en la movilización.

Relación de Juliette Pardau y Julián Román

La relación de ambos intérpretes lleva alrededor de siete años, y aunque no son casados, en redes sociales el actor ha demostrado su amor.

“Nos conocimos grabando una serie que se llama El comandante, la de Andrés Parra haciendo de Chávez. Ahí nos conocimos. Y al año empezamos a hablar y a salir… Al año empezamos a vivir juntos, lo que pasa es que ella y yo tenemos y nos gusta no publicar tanto. Es una relación sencilla. Si le quiero decir que la amo y la extraño, se lo digo a ella, no ponérselo en Instagram para que todo el mundo me dé la aprobación y me escriba”, le dijo Román a con la emisora de Tropicana.