Querido participante de MasterChef Celebrity dio detalles de la amenaza de muerte que recibió

Ya son seis las temporadas las que acumula ‘MasterCehf Celebrity Colombia’ en la pantalla de RCN, programa concurso por el que han pasado decenas de famosos, algunos de ellos más queridos que los otros. Precisamente una de las celebridades que está dentro del ‘combo’ de los apreciados reveló en una reciente entrevista que fue víctima de una amenaza de muerte en su adolescencia.

La tercera edición de este formato, es una de las más exitosas para gran parte de la audiencia, no solo por el hecho de que Carla Giraldo, -reciente presentadora de ‘La Casa de los Famosos’-, se coronó como la ganadora; también porque estuvieron presentes varios comediantes que le añadían una sazón diferente al audiovisual, teles como Liss Pereira y Frank Martínez.

El último personaje en mención ha generado una gran conversación en las redes sociales luego de la entrevista que le concedió al programa ‘El Klub’ de la emisora La Kallle, audiovisual dirigido por el comediante Jhovanoty en donde Martínez dio a conocer detalles de la amenaza de muerte que le hizo una profesora cuando ya estaba culminando su etapa escolar.

“Una profesora cuando yo estaba en once me mandó a matar; y la historia no termina ahí porque había un ‘man’ en el colegio, al que le decían que nos parecíamos mucho y lo mataron. La vieja empezó a decir “Ya compré el revolver”. (...) Siento que desde allí derivó todo lo que soy yo. Problemas psicológicos desde ‘pelao’. (...) Hasta ahí me quedaron los chistes. (...) Es lo más denso que yo he vivido, a mí me sacaron del colegio y me tocó irme a vivir a otro lado por sugerencia de la policía”, fueron las palabras del comediante las cuales decidió trasladar a uno de sus shows que lleva por nombre ‘Trascender’.