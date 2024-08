Martina explicó el verdadero motivo de su ausencia en ‘MasterChef Colombia’

Días atrás ‘MasterChef Celebrity Colombia’, específicamente el capítulo 35, la gran ausente de la noche fue Martina ‘La Peligrosa’, pues según lo revelado en la edición por Claudia Bahamón y Cony Camelo tuvo un pequeño accidente en el que le cayó cloro en uno de sus ojos, por lo que a su regreso a competencia lo haría con el delantal negro, tal como ha sucedido con quienes han faltado a las ediciones.

La participante faltó a tres ediciones mientras todos se preguntaban qué era lo que en realidad le había pasado. Por lo que mostró por medio de sus historias en la red social Instagram cómo iba su recuperación, y sobre todo mostrando el ojo afectado.

La cantante se unió a la dinámica de preguntas y respuestas en la que una de las interrogantes fue “¿cuándo vuelves a MasterChef?” a lo que Martina ‘La Peligrosa’ contestó que “tengo varios días de incapacidad mi gente. Estoy bien, pero si lamento mucho no poder estar en la cocina 🥹”.

Por medio de las redes sociales de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ también se hizo una publicación al respecto en la que algunos de sus compañeros salieron tapándose uno de los ojos en señal de solidaridad.

La publicación del reality más importante de cocina se llenó de diversos mensajes por parte de la comunidad digital que apoya a la concursante para que se recuperara pronto y regresara a las cocinas de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

Y así se dio en el capitulo 39, pues Martina ‘La Peligrosa’ regresó, y la explicación de lo que pasó en su ojo desató las risas de los presentes debido a la forma en la que lo anunció Claudia Bahamón.

La presentadora no daba crédito al motivo y lo comparó con otros accidentes que se han presentado en la competencia, los cuales los ha calificado como “extremos”, pues recordó que años atrás un participante que se cayó y se partió una costilla, así como cortados y quemados.

“Resulta que yo senté frente al espejo, me vi los ojos muy rojos, y dije me voy a aplicar una gótica en el ojo, pero yo venía de otro lado, del baño, con otras gotas en la mano, gotas que uno echa cuando va a hacer popó, y me la apliqué en el ojo”

— Martina ‘La Peligrosa’