Érika Zapata de Noticias Caracol se arrepintió de radical decisión que tomó con su su aspecto

Llegar a la casa editorial de Noticias Caracol es una de las metas para muchos periodistas y comunicadores en Colombia, oportunidad de vida que enfrenta desde hace unos buenos años Érika Zapata, mujer que con sus reportajes se ha ganado el corazón de muchos televidentes, por la manera cercana con la que da a conocer la información. Precisamente Zapata ha dado de qué hablar en los últimos días luego de cambiar radicalmente su look, algo de lo que se arrepintió.

El buen trabajo de Zapata frente a las pantallas y sus apariciones en otros formatos como ‘La Finca de Hoy’, la ha llevado a acumular una vasta comunidad en las redes sociales, especialmente en su cuenta de ‘X’, plataforma en la que acumula más de 124.000 seguidores y en la que dejó boquiabiertos a muchos al mostrar el nuevo corte que decidió usar en su cabellera, caracterizado por un capul.

Pero aunque recibió elogios, la paisa es consciente que su trabajo de que el trabajo de campo que realiza le impide mantener intacta su cabellera, por lo que mientras realizaba un informe en Santa Rosa de Osos, decidió regresar a su anterior peinado, algo que para ella la hace “feliz”, como manifestó en una reciente publicación; post que de paso generó una gran conversación en la web que es propiedad del multimillonario estadounidense Elon Musk .

“Se ve más bonita con el cabello largo”, “Regresando a la esencia”, “Uno tiene que ser lo que uno quiere ser, no lo que los demás quieren que sea”, “Se ve muy linda, los cambios son buenos, pero quédate con el look con el que mejor te sientas”, “Que no te importe el que dirán”, “Definitivamente todo le queda bien a Érika”, y “La gente que la crítica es una insolente”, fueron algunas de las reacciones.