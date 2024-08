Andy Summers llega por primera vez a Colombia con su gira ‘Call The Police’ y reveló el papel del país en su vida

Andy Summers, el icónico guitarrista de The Police, llega por primera vez a la capital del país a sus 81 años, donde podrá demostrar ese virtuosismo con la guitarra y con el repertorio de la legendaria banda. Su presencia sin duda será una de las más aclamadas por los seguidores del rock en Colombia, donde por fin podrán escuchar canciones icónicas como Every Breath You Take, Roxanne, Every Little Thing She Does is Magic, Message in a Bottle, So Lonely o Walking On The Moon. En entrevista con PUBLIMETRO, el músico británico dio detalles de su expectativa de su concierto en el país, y de su visión a la hora de crear música.

¿Cómo considera que ha sido la carrera de The Police?

Teníamos química porque éramos tres personas muy diferentes. Hay cosas en las que éramos parecidos, pero creo que era el hecho de que éramos bastante diferentes el uno del otro, lo que hacía que la música tuviera ese poder. Éramos muy buenos músicos y nos entusiasmaba no sonar como los demás, y eso significaba que tenías que tener otras habilidades a las que recurrir, y yo sin duda las tenía. Era algo único. Nunca habría otra banda igual. Tuvimos mucha suerte de juntarnos.

¿Hay alguna experiencia personal que lo influyera significativamente a la hora de decidirse a tocar guitarra?

Fue casi un momento sin pensar, sin reflexionar. Tenía 11 años, y un pariente mío compró una guitarra en mi casa y me dijo: “Ésta era la guitarra de tu tío, creo que te gustaría tenerla” La tenía en África. Me dio esta pequeña guitarra española muy antigua, e inmediatamente me enamoré de ella. Ese fue un momento muy significativo para mí. No trabajé para conseguirla. Se puso en mis manos, y yo era un guitarrista a partir de ese segundo.

Ha sido considerado como uno de los mejores guitarristas de la historia, ¿Cómo considera su relación con la guitarra?

Es una historia de amor. Llevo toda la vida tocando la guitarra, pero también me interesan muchas otras cosas como la fotografía, el arte y la escritura. Soy una persona real, pero mi camino en la vida ha sido como músico y con la guitarra, y he trabajado muy duro para ser todo lo bueno que puedo ser y muy consciente de lo que me gusta y lo que no me gusta en la música. Intento seguir mi propio camino. Esto es lo que hago. No quiero hacer eso lo que otros hacen. Me siento muy fuerte al respecto. La gente me dice “¿Estás escuchando música todo el día o viendo YouTube?” Yo digo que no hago nada de eso, y la razón es que me gusta mantener mi cabeza como un lugar sagrado y no llena de música de otras personas, así que YouTube es lo último que me interesa. Lo que realmente me interesa es lo que pasa por mi cabeza.

¿Qué expectativas tiene para su presentación en Colombia?

Estoy muy contento de venir a Colombia, por fin, porque nunca he estado. He estado en todos los países de Sudamérica menos en Colombia, lo cual es una locura para mí. En mi vida y en influencia en cultura y diferentes cosas en mi vida han sido los libros de Gabriel García Márquez, que es un grandísimo escritor colombiano. He leído todos los libros que ha escrito, algunos más de una vez. Así que sí, eso me hace sentir muy cálido al venir a Colombia, porque siempre he tenido ese pedacito de Colombia en mí desde que era un niño y leía los libros de García Márquez.

Después de haber escuchado la versión de Roxanne de La 33, ¿Cómo le pareció?

Fue interesante escuchar esta versión de salsa de Roxanne es muy diferente al estilo del original. La 33 es una gran banda y puede tocar cualquier cosa. Siempre es una prueba de una canción para ver si se puede ejecutar en un estilo completamente diferente del original y lograron esto. Muy bueno.