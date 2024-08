Tiktoker bogotano reveló que fue víctima de bullying por parte de un profesor de La Javeriana

Dos de las universidades más prestigiosas de la capital colombiana, La Javeriana y Los Andes, están en el ojo del huracán. La primera, por la muerte de una residente en medicina que previo a su deceso dejó evidencia de aparentes ataques por parte de sus profesores; y la segunda, por un joven estudiante que optaba por el tirulo de médico, que se quitó la vida en septiembre de 2023 . Ante estos casos un reconocido tiktoker decidió dar a conocer los detalles del matoneo del que fue víctima por parte de un docente de una de las instituciones anteriormente mencionadas.

Josué Rodríguez es el nombre de este creador de contenido que acumula más de 350.000 seguidores en la plataforma china, influencer que se ha caracterizado por abordar a personas en la calle y hacerle todo tipo de preguntas curiosas; además de que parte de sus videos se destinan a dar a conocer la vida lujosa de algunos reconocidos personajes, como el concejal Ángelo Schiavenato.

En una de sus más recientes publicaciones, que superó rápidamente las 200.000 reproducciones, Rodríguez dio a conocer detalles de una cuestionable situación que vivió cuando era estudiante de ‘La Jave’, la cual afectó su salud mental: “Había un profesor que la cogió contra mí por mis creencias. Todo empezó en una clase en donde dijo que los cristianos y los que creen en Dios, por ley, eran estratos uno y dos. (...) Que eran ignorantes porque nunca habían estudiado; también decía que le daba mucho pesar y sentía mucha lástima por la gente que creía en alguna religión, porque era gente tonta”, expresó Josué.

“Yo me paré a debatir con el ‘man’, yo sé teología. (...) Pero a él no le gusto mucho. Desde ahí empezó a decir que yo le saboteaba las clases. (...) Se dedicó cada clase a decir que Dios no existe, insistía en hablar mal de Dios. (...) Si sufrí esa discriminación y ese bullying. (...) Ojalá esto deje de pasar”, añadió.