Mateo Carvajal mostró la cantidad de veces que su hijo Salvador lo llama en un día

El creador de contenido y ganador del ‘Desafío’ en 2017, Mateo Carvajal, ha vuelto a conquistar los corazones de sus miles de seguidores al compartir detalles de la hermosa relación que mantiene con su pequeño hijo Salvador, quien recientemente celebró su quinto cumpleaños. A través de sus redes sociales, Carvajal ha dejado ver su faceta más tierna y amorosa como padre, algo que sus fans han aplaudido y admirado.

Tras el cumpleaños de Salvador, Mateo ha estado muy activo en sus redes sociales, publicando diversos vídeos y fotos que capturan momentos entrañables junto a su pequeño. En una de sus historias de Instagram, el atleta compartió una captura de pantalla de una conversación que tuvo con Salvador, la cual no tardó en volverse viral por la ternura de los mensajes del niño.

“Jajajaja me llamó 8 veces en 2 minutos y 10 notas de voz”, escribió Carvajal, mostrando con orgullo los audios que le había enviado su hijo. En estos mensajes, Salvador le expresaba a su papá cuánto lo quería y lo extrañaba, con una sinceridad y espontaneidad que conmovió a todos los que pudieron escucharlos.

Entre los audios que Salvador le mandó a su papá, se podían escuchar mensajes como: “Papito te extraño mucho, contéstame”; “Te quiero mucho, contéstame de inmediato”; “Te quiero mucho, contéstame, por favor”; “Te mando un beso muy grande”; “Papi, por qué no me contestas”; “Eres el mejor papá del mundo”; “No me acordaba que estabas en una carrera, mucha suerte”.

Estos mensajes no solo demostraron el profundo cariño y admiración que Salvador siente por su padre, sino también la fuerte conexión y la comunicación constante que mantienen, a pesar de las ocupaciones y compromisos de Mateo. Los seguidores del influencer no tardaron en reaccionar, llenando sus publicaciones de comentarios positivos y felicitaciones por la excelente relación que tiene con su hijo.