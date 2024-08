¿Fantasma de Inesita apareció en ‘Betty, la fea 2’? Julián Arango mostró el video en sus redes

La secuela más esperada por los fans de la icónica novela de Fernando Gaitán, “Yo soy Betty, la fea”, finalmente ha llegado a Amazon Prime Video bajo el título “Yo soy Betty, la fea: la historia continúa”. A casi 25 años de su estreno original por RCN, esta nueva entrega ha provocado una ola de emociones y nostalgia al reunir a gran parte del elenco original.

Uno de los aspectos más llamativos de esta nueva temporada es precisamente la presencia de los actores que dieron vida a los personajes icónicos de Ecomoda, la empresa ficticia que conquistó a millones de espectadores. Sin embargo, un personaje que dejó una profunda huella es el de Inesita, interpretada por la querida actriz Dora Cadavid, quien falleció en enero de 2022 a los 84 años.

¿Se apareció ‘Inesita’ en ‘Betty, la fea 2′?

Durante las grabaciones de esta secuela, se generó una curiosa y emotiva controversia en torno al personaje de Inesita. El actor Julián Arango, conocido por su papel de Hugo Lombardi, compartió en sus historias de Instagram un video que ya se había hecho viral. En el clip, se observa lo que algunos han interpretado como la ‘aparición’ del espíritu de Inesita detrás de la actriz Juanita Molina, quien interpreta a Mila, la hija de Beatriz y Armando.

El video ha provocado una variedad de reacciones entre los seguidores. Mientras algunos aseguran que el alma de Inesita se hizo presente durante el rodaje, otros sugieren que se trata de una fotografía que Hugo Lombardi mandó a enmarcar como homenaje a su eterna compañera. Esta teoría cobra fuerza considerando que el personaje de Hugo siempre tuvo un vínculo muy especial con Inesita.

Los usuarios de las plataformas digitales no tardaron en compartir sus opiniones: “Es el cuadro de Inesita, y sale en el desfile que organizó su nieta en el episodio 4″; “Pero se ve feliz, no puede asustarlos. Inesita no podía faltar”; “Eso es una fotooo 🤣”; “Ella descansa en paz”; “😳No inventes, es cierto Inesita se hizo presente”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes.

La presencia simbólica de Inesita en esta nueva temporada ha sido un recordatorio de su legado y del cariño que el público sigue sintiendo por ella.