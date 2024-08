Ana Lucía Dominguez demostró que su embarazo no le impide entrenar en el gimnasio

La actriz Ana Lucía Domínguez, conocida por su papel protagónico en la serie ‘Pálpito’, ha demostrado que el embarazo no es un impedimento para mantenerse en forma. A través de sus redes sociales, la actriz compartió su rutina de ejercicios, la cual ha adaptado para asegurar un embarazo saludable sin ganar más peso del necesario.

Desde que conoció su estado, la artista no ha dejado de ejercitarse, destacando que las áreas que más entrena son las piernas y los glúteos. Sin embargo, ha ajustado las cargas de las pesas para no afectar su embarazo.

“Trato de hacer más repeticiones pero no dejar de entrenar y de fortalecer tanto la parte superior como las piernas. El glúteo normalmente lo que hago es que cuando llego al gimnasio caliento, hago algo de cardio, luego hago mi rutina ya sea pierna, glúteo, de brazos o de espalda o de pecho, lo que me toque ese día y finalizo con media hora de cardio. Eso me ha ayudado mucho a no subirme tanto de peso, realmente he subido un kilo por mes, que es lo ideal”, explicó.

La esposa de Jorge Cárdenas enfatizó en la importancia de mantener una rutina equilibrada y segura durante el embarazo. “Ya estoy en la recta final de mi embarazo y gracias a que no he dejado de entrenar solo he subido un kilo por mes. Trato de hacer cinco comidas al día y de tomar más agua de lo que normalmente tomaba”, añadió.

Además de sus ejercicios regulares, Ana Lucía también fortalece el piso pélvico y realiza movimientos que le ayudan a relajar la cadera y la espalda. Estos ejercicios no solo contribuyen a su bienestar durante el embarazo, sino que también la preparan para el parto. “Además de los ejercicios, también hice un video sobre cómo hacer las respiraciones que me ayudarán a la hora de dar a luz, ya que quisiera un parto natural”, compartió.

Ana Lucía concluyó su rutina con estiramientos, asegurándose de que su cuerpo se mantenga flexible y preparado para los cambios que vienen con el embarazo. La actriz, quien está en la recta final de su embarazo, ha encontrado un equilibrio entre el cuidado de su salud y la espera de su bebé, sirviendo de inspiración para muchas mujeres que buscan mantenerse activas durante esta etapa de sus vidas.