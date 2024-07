Festival la Eterna: Xavi pondrá el Atanasio a vibrar ‘a punta’ de corridos tumbados

El próximo sábado 3 de agosto, Medellín será sede por primera vez de La Eterna, el festival de la Feria de las Flores 2024, que contará con la participación de artistas de renombre. En el escenario se presentarán Marc Anthony, Ana Gabriel, Nicky Jam, Xavi, Fonseca, Elder Dayán Díaz, Proyecto Uno y Nath. La Alcaldía de Medellín y la Subsecretaría de Turismo han confirmado que el Festival La Eterna es el evento oficial de la Feria.

Este festival promete poner el Atanasio Girardot a vibrar al ritmo de distintos géneros, pero hay un artista que debuta en Colombia y promete traer todo el ‘power’ mexicano de los corridos tumbados a Colombia por primera vez, se trata de Xavi.

El cantante mexicano habló con Publimetro Colombia de lo que será su presentación en este esperado festival, además de las expectativas que tiene del público colombiano y de compartir tarima con estos grandes artistas.

Es tu primera vez en Colombia, ¿qué te emociona del público y los artístas con los que compartes tarima?

Es algo que solo escucho y veo en la tele o en las películas, las novelas en Netflix, y no una realidad tan cercana. Estoy muy emocionado de ser parte de La Eterna en Medellín, especialmente porque es mi primera vez en Colombia. Estoy un poquito nervioso, pero muy emocionado por el show. La presentación en La Eterna va a estar llena de energía y será un evento inolvidable.

Todos los artistas me parecen increíbles, y es un honor compartir escenario con ellos. Aún no lo puedo creer. Me acuerdo de cuando escuchaba a Marc Anthony y ahora tener la oportunidad de estar en el mismo evento es un sueño hecho realidad. Con el favor de Dios, espero que todo salga bien. Estoy muy emocionado y nervioso por esta experiencia.

Hay muchos artistas colombianos que son reconocidos mundialmente, ¿con cuál te gustaría colaborar?

Uno de mis sueños es hacer algo con Karol G. Sería increíble. Y otro artista que me encantaría añadir a la lista es Maluma

¿Qué vas a llevar a La Eterna con los corridos tumbados?

Yo espero que disfruten el show y que se desahoguen con todas las emociones que llevan dentro. Cantemos a todo pulmón, liberemos todo lo que tenemos guardado. Estoy muy emocionado, realmente no puedo esperar. ¡Es algo que todavía no puedo creer! Siento que necesito vivirlo para que realmente me caiga el veinte. Estoy seguro de que va a ser una experiencia increíble.