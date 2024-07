“A mí me han dicho de todo”: Ana Karina Soto de RCN le respondió a quienes la tildan de creída y ‘picada’

Ya son 44 calendarios los que acumula la presentadora ocañera Ana Karina Soto, mujer que en la actualidad hace parte de los talentos de dos de los programas más vistos de RCN, ‘Mañana Express’ y ‘Buen Día, Colombia’. El entrar de lunes a viernes a las pantallas de los colombianos ha generado que Soto acumule una vasta comunidad en redes sociales, plataforma en la que recientemente le respondió con contundencia a un usuario web que la tildó de creída.

Ya son 1,9 millones de seguidores los que acumula Ana Karina en su perfil de Instagram, web en la que realizó una dinámica de preguntas y respuestas, en la que resaltó un cuestionamiento bastante particular “¿Por qué eres tan creída?”; a la que respondió sin pelos en la lengua y con la calma que se le conoce: “Nunca me habían dicho creída. (...) A mí me han dicho de todo, despistada, despalomada, despelucada, a veces impuntual. Siempre ando en un corre corre para poder cumplir. De pronto es por eso, pero no se queden con esa percepción de mí, porque yo soy cero creída”, expresó Soto.