Víctor Mallarino cogió de ‘carrito’ a Franko en MasterChef y Claudia no pudo aguantar la risa

Ya son 36 los capítulos que acumula la sexta temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, programa de RCN del que recientemente fue eliminada la actriz y modelo María Fernanda Yepes. En este nuevo reto por parejas el sabor del café tenía que resaltar en un postre, preparación que debía ser realizada en parejas, aunque algunos de los dúos como el de Mallarino y Bonilla no estaban tan equilibrados, algo que noto de inmediato, Claudia Bahamón al ver como el comediante corría de un lado para otro. ¿Les salió bien la receta?

Rausch, Zubiría y Adría fueron concretos con las indicaciones dadas a los competidores y a Víctor y Franko les correspondía una de las preparaciones más complejas, el tiramisú. Para ello tendrían 60 minutos para concretar su plato y tendrían un ingreso a la alacena, algo de lo que el expresentador del ‘Desafío’ no le prestó gran importancia, ya que prefirió darle un largo listado al bogotano para que le llevara todo a la estación.

Mientras Mallarino alistaba los implementos para iniciar a cocinar, Bonilla estaba viviendo todo un martirio dentro del almacén, ya que no encontraba, dentro de otras cosas, un queso específico para que esta preparación saliera a la perfección, a lo que se le suma que la crema de leche que llevó no estaba lo suficientemente fría, lo que generó que no tuviera la esponjosidad necesaria. Al ver esta situación, Jorge Rausch les sugirió que dejaran atrás este plan y optaran por realizar un merengue.

Cabe acotar que esta situación los puso en riesgo de ser los portadores del temido delantal negro, lo que se convertiría en una sentencia que ya tiene varias víctimas, como Yepes, a quien mencionamos con anterioridad, Camilo Sáenz, Gabriel Murillo, Andrés Toro y Ricardo Henao; a ellos se le suma Brian Moreno, quien a pesar de no ser eliminado si tuvo que abandonar la competencia por complicaciones médicas.