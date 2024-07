Nacho rompió el silencio por la reelección de Maduro en Venezuela; pidió al ejército que no ataque al pueblo

En la madrugada del pasado lunes 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, dio a conocer que, Nicolás Maduro se mantendría en el poder hasta el año 203 1; todo esto tras varias horas de retraso en el conteo de los votos, producto de lo que aseguran fue producto de un ataque cibernético con origen en Macedonia. Ante la derrota de Edmundo González, son muchas las figuras políticas y del espectáculo que han salido a dar su opinión, dentro de ellos el cantante Nacho, que en su momento hizo parte del equipo de jurados de ‘La Voz Kids’ de Caracol Televisión.

Aunque había guardado un rotundo silencia al respecto, Mendoza es consciente de que sus redes sociales han generado un gran impacto en algunos sucesos trascendentales de su país, ya que en su cuenta de Instagram acumula 14,8 millones de seguidores; plataforma en la que mostró su indignación por lo sucedido en las elecciones, hasta el punto que aseguró que tiene pensamientos que lo han motivado a dejar atrás su fe. Adicionalmente, aprovechó un reciente video para pedirle a los cuerpos de seguridad que no se vayan en contra de las personas que salieron a las calles a oponerse a la reelección de Nicolás Maduro.

“Es muy difícil conciliar el sueño en Venezuela en estos momentos. Yo le prometí a mi familia que por seguridad de todos que no volvería a hacer esto, pero no puedo ver lo que está sucediendo en el país y quedarme callado, porque no sería yo. Si bien es cierto que mi corazón cambió para bien y no desearle el mal a nadie, en este momento debo aceptar que tengo un sentimiento de frustración que está poniendo a prueba mi fe; son muchos los pensamientos negativos que me invaden”, expresó el intérprete de ‘Andas en mi cabeza’.

“Le pido a los cuerpos uniformados y de control ciudadano de este país que no arremetan contra el pueblo y menos por respetar el mandato de indolentes que abusan de su poder, un poder que ustedes mismos le han otorgado. Ninguna voz influyente ha llamado a disturbios de ningún tipo, justamente porque en las experiencias pasadas nos enseñaron la responsabilidad que nos deja responder a una acción como esa. (...) Nos sentimos burlados y timados una vez más”, añadió.