La Segura fue víctima de millonaria estafa que la aleja de su sueño de tener casa propia

‘La Casa de los Famosos’ fue formato novedoso en la televisión colombiana, aunque ha sido replicado en varios países de América Latina como México. Tras la participación de varias personalidades en el reality, muchos ganaron reconocimiento en las profesiones que tenían fuera del concurso, y aunque Natalia Segura ya contaba con una buena cantidad de seguidores fuera de ‘La Casa de los Famosos’, más conocida en redes sociales como La Segura.

Tras despedirse del reality de RCN, la caleña ha afirmado que está tratando de seguir construyendo sus proyectos profesionales para tener casa propia, pero una situación la ha mantenido aislada y viviendo en arriendo, aunque pagando otro contrato. La Segura comentó que mientras vivía en Medellín, fue víctima de un robo y dijo: “yo amaba esa casa locamente y tenía pensando comprarla, meses después se acabó mi paz y la razón por la cual yo me tuve que ir de esa casa es porque me robaron tres veces. Se me llevaron las cosas de valor, me arrancaron las cámaras y se me metieron una segunda y tercera vez mientras yo estaba de viaje”.

La influencer afirmó que tras este robo, decidió irse de este lugar y tomar en arrendamiento otro espacio para evitar los robos, La Segura dijo que esto no ha sido fácil para su bolsillo e incluso, el dinero que tenía ahorrado para comprar su vivienda se vio involucrad en una estafa, por lo que por el momento está pagando dos arriendos y a la espera de una solución.

Pese a la larga lista de cosas desafortunadas que le han sucedido a la caleña, ha expresado que espera que desde este punto la situación mejore y afirmó: “Diosa sabe cómo hace sus cosas y creo que la salida de esta casa tiene mucho que ver con los planes que tengo hoy en día”.