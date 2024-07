Kevyn del ‘Desafío XX’ se puso celoso ante acercamiento de Natalia con otro hombre

El capítulo 78 del ‘Desafío XX’ llegó con muchas sorpresas pues dejó ver más los intereses de los 10 participantes que sieguen en pie en la Ciudad de las Cajas, ante lo que sería la prueba que definirá una sentencia y hambre en lo que es el ciclo de eliminación mixta.

PUBLICIDAD

Momentos antes de que los equipos se vieran las caras en el box rojo para una prueba de contacto en la casa Beta hablaban de un tema particular y no era otro que los acercamientos que han tenido Natalia y Alejo a la hora de celebrar una victoria de Omega.

“Yo vi que pues Alejo, no sé si son con las compañeritas de allá de su grupo, pero entonces yo veía ciertos afectos pues, normal, no tan normales”, dijo Kevyn. De inmediato Glock intervino para decir que “no quiero hablar mal de nadie, y no es mi intención, pero perdóname, pero está muy raro de que yo puedo tener mucha confianza contigo, pero no me salgas con el cuento de que vamos a dormir juntos, de que vamos a estar agarrados de la mano, de que me vas a estar cargando, y de que terminamos una prueba y tú me vas a estar agarrando la nalga”.

Seguidamente Darlyn y Glock simularon lo que han sido las formas en las que Alejo celebra con sus compañeras, en medio de risas irónicas de Kevyn y Karoline, y luego de eso llegó una pregunta directa de Karoline a Kevyn sobre la situación.

“¿Tú estás celosos por Natalia?” — Karoline

“La verdad sí” — Darlyn

Luego Kevyn, en medio de una inseguridad y molestia que no podía disimular, reiteró que este tiene pleno conocimiento de que es la pareja de Natalia y se puso como ejemplo de que él sí marcaría distancia si estuviera en la otra posición. Indicó que no puede juzgar, pero sí dejó los puntos claros con su postura.

“Yo vi eso con Nati, nadie es propiedad de nadie, y cada uno toma sus decisiones” — Kevyn

Entre tanto, Natalia indicaba en Omega la manera en la que ve a los hombres de esa casa y reflexionaba sobre lo que creerían que dirían los televidentes sobre la relación, a lo que sus compañeros le reiteraron que ella tiene la ventaja de haber llegado soltera a la competencia. Alejo dijo que quien si tendría repercusiones negativas sería Kevyn, tal y como ha sucedido tras la infidelidad del participante.