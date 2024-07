Jean Carlos Centeno le alegró el día a bebé que se encontró en el aeropuerto El Dorado en Bogotá

Una de las voces más reconocidas del vallenato tiene origen venezolano, la del cantante Jean Carlos Centeno, hombre que hizo parte del Binomio de Oro de América y que ha amenizado varias parrandas con temas considerados himnos para muchos amantes de este género musical, tales como ‘Olvídala’, ‘No pude olvidarte’ y ‘Realízame mis sueños’. Este artista se volvió viral en las últimas horas por algo que va más allá de su inmenso talento frente a los micrófonos, luego de que tuviera un noble gesto con una bebé a la que se topó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Ya son más de 55.000 reproducciones las que acumula un clip de TikTok, que fue posteado por el usuario Edwin Rosino, hombre que captó el hermoso momento en el que Centeno sacó un ‘osito’ y se lo regaló a su hija. Por este gesto, el intérprete de ‘Mi segunda vida’, ha recibido cientos de elogios, ya que como se escucha en las imágenes, hizo hasta lo imposible por comprar el único oso que había en la tienda; a lo que se le suma que al observar que la pequeña olió el objeto, decidió impregnarlo con el aroma de su loción.

“Él es una hermosa persona y es muy desprendido de lo material”, “Cosas que te enamoran más de tu artista favorito”, “Se le brota la ternura por los ojos”, “Ese hombre es un amor, siempre tiene esos detalles con los niños”, “Yo me desmayo donde me pase eso”, “Estas cosas no me pasaran jamás ni porque me sople la rosa de Guadalupe”, “Cuando la niña crezca y vea su osito va a tener una linda historia que contar”, y “Definitivamente es un ser de luz”, fueron algunas de las reacciones.