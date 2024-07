Ricardo Montaner envió contundente mensaje para los venezolanos

“H O Y se llama VENEZUELA”, escribió Ricardo Montaner a través de su cuenta de X antes Twitter, con motivo de las elecciones presidenciales que se desarrollan en el país vecino . En un video que dejó anclado a su cuenta envió un contundente mensaje a todos los venezolanos que salen a las urnas este domingo 28 de julio para votar.

PUBLICIDAD

En el video que publicó el cantautor envió un sentido mensaje a todos los venezolanos que hoy tienen en su poder la decisión de cambiar el rumbo de su país o permitirle la reelección a Nicolás Maduro.

Sentido mensaje de Ricardo Montaner a los venezolanos

“Venezuela, el país que me abrazó desde que llegué de chiquito, el que me crió y me regaló una familia hermosa, una esposa maravillosa y unos talentosos y buenos hijos. Nacieron 5 en Venezuela y de ellos 8 nietos con sangre venezolana”, inició diciendo el cantante.

Luego se refirió a su llegada y a lo que sucederá este domingo: “La tierra que me cobijó, que cobijó a mis padres, la que nos abrió los brazos cuando llegamos desde Argentina, el lugar donde mis comienzos encontraros los primeros aplausos, allá en mi amado Maracaibo, esa pequeña Venecia, esa tierra generosa, la Venezuela llena de naturaleza, de contrastes y de esperanza está por parir, está a punto de nacer una nueva nación, el día 28 Venezuela despertará al porvenir, depende de todos, absolutamente todos, acudir al llamado a los que piensan igual y a los que piensan diferente”, dijo Montaner.

Montaner agregó: “El día 28 es un día de encuentro y no de divisiones, es una oportunidad que no todos tienen. Es día de reconciliación y por eso este llamado: no dejes de participar si tienes ese derecho, no dejes de acudir y definir el destino y lo que vendrá para los que están adentro y para los que estamos afuera. Yo te respeto y te amo, querido hermano venezolano, por eso solo te pido, en honor a ese país que un día me permitió llegar para regalarme un futuro, para que vayas y votes”.

Finalizó el mensaje diciendo: “no te sirve de nada levantar la bandera de tus ideales si no estás dispuesto a contribuir a que esas convicciones se hagan realidad, ve y vota, vota y sé libre, no te quedes callado y si eliges eso, no te quejes después”.