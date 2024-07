Miguel Melfi confesó cuál fue el peor momento que vivió en ‘La Casa de los Famosos’

Miguel Melfi se convirtió en uno de los participantes más polémicos de ‘La Casa de los Famosos’, al involucrarse sentimentalmente con la actriz Nataly Umaña. Este breve pero intenso amorío resultó en el fin del matrimonio de la actriz con su esposo, el también actor Alejandro Estrada, tras 12 años de casados.

PUBLICIDAD

Un mes después del reality show de RCN, el cantante panameño habló en el programa digital ‘Gordas de Envidia’, conducido por Camilo Pulgarín. Durante la entrevista, Pulgarín, personificando a su popular personaje ‘María José’, le hizo una serie de preguntas a su excompañero del reality.

Uno de los momentos más resonados en la conversación ocurrió cuando ‘María José’ le preguntó a Melfi cuál fue su peor momento en el programa. El artista insinuó que su romance con Nataly Umaña fue el punto más bajo. “Lo peor que me pasó en la casa fue obviamente ese momento en donde me metí en un problema que pude evitar (...) Uno no controla cuando quiere o no quiere sentir algo por alguien, uno simplemente siente”, expresó Miguel.

Aunque en un principio pensó en darse una oportunidad en el amor con Umaña, Melfi confesó que sus pensamientos cambiaron estando encerrado en la casa. “Yo pude decir ‘me gusta la pelada, prefiero esperar a cuando ella resuelva las cosas, cuando dice que su relación ya no está funcionando con su marido y cuando terminen yo puedo intentar algo con ella’, pero estando encerrados uno empieza a pensar de otra manera”, explicó.

El cantante aseguró que nunca en su vida se había sentido tan bajo y que no dimensionó lo que estaba haciendo. “Fue el peor momento, me siento tonto”, indicó. Melfi también desmintió los rumores de que supuestamente había sentido celos cuando se dio cuenta de que Miguel Bueno y Ornella empezaron su romance. Afirmó que solo es muy amigo de la ‘Barbie costeña’ y que no tiene nada con ella.