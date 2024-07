Jorge Rausch mandó a Dominica Duque a hacer terapia tras lo que reveló en ‘MasterChef Colombia’

Durante la más reciente edición de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, específicamente el capítulo 33, se vivieron muchas emociones, ya que llenó de diversas expectativas a los participantes que siguen en pie en la competencia en lo que es el quinto ciclo frente a las cocinas en equipos.

Y es que se llevaría a cabo un reto de salvación en el que el queso sería el gran protagonista de la noche, en una preparación que debía tocar el mundo de la sal y del dulce, es decir un plato fuerte y un postre.

Para ello las dos portadoras del pin de inmunidad como lo son la comediante Vicky Berrío y la actriz Paola Rey tuvieron la tarea de organizar a los delantales negros por pareja y es así como terminaron juntos Marcela Gallego y Alejandro Estrada; Ilenia Antonini y María Fernanda Yepes; Caterine Ibargüen y Juan Pablo Llano; Víctor Mallarino con Roberto Cano, así como Dominica Duque con Franko Bonilla.

Luego les tocó decidir quién de cada pareja se encargaría del postre y el plato fuerte, por lo que la tensión empezó a reinar en cada una de las estaciones, pues al menos la pareja conformada por Dominica Duque y Franko Bonilla era la que se vislumbraba como la que no llegaría a destacar, debido a que no son los fuertes de la competencia.

Y así sucedió, pues Dominica Duque tenía una idea de plato que no le resultó y cuando el chef Nicolás de Zubiría pasó por su estación fue más que directo con sus palabras al ver que la periodista no tenía claro lo que haría.

El tiempo se acabó, y con eso las parejas empezaron a pasar al atril para ser evaluados por los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch. Cuando fue el turno de Dominica Duque y Franko Bonilla, llegaron con dos preparaciones que se veían muy bien.

La pareja llamó al plato “Albert Einstein” ya que consideraron que todo era relativo, y empezaron a defender el plato como nunca antes, solo que no les sirvió de nada, pues fueron severamente criticados debido a la pobreza del plato. Ya que solo apararon el queso y en el postre fueron forrados de chocolate.

“Mi papá, que me da pena decirlo en este punto de la competencia y debo hacerle honor más adelante, tiene un restaurante espectacular, es el mejor de Medellín, lo que pasa es que yo he sido desaplicada y no le he aprendido, pero ahora sí, es que si me quedo acá que se atengan todos porque me les voy a aprender todas las recetas”

— Dominica Duque