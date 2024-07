Sandra Muñoz, de ‘La Casa de los Famosos’, contó cuál será la herencia que le dejará a sus hijos

La actriz Sandra Muñoz, conocida por su participación en ‘La Casa de los Famosos’, conmovió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una profunda reflexión sobre la herencia que dejará a sus hijos. A través de un video, Muñoz expresó su nostalgia y alegría tras dejar a su hija en la universidad, recordando el crecimiento y logros de sus hijos.

PUBLICIDAD

“Ver que mis hijos están cumpliendo los sueños que yo, tal vez por mi economía o la de mi madre, no pude cumplir, es algo increíble. Muchas personas que han pasado por lo mismo saben de lo que hablo. Ver a tus hijos crecer y saber que como madre hiciste un excelente trabajo no tiene precio”, comentó la actriz.

Muñoz destacó que su hijo Julián se graduó en gastronomía y ahora produce música, mientras que su hija Sofía está a mitad de su carrera profesional. Su mayor satisfacción, según ella, es ver que sus hijos están enfocados en ejercer sus profesiones de manera honesta y sin hacerle daño a nadie.

Durante su reflexión, Sandra recordó una conversación con el padre de una de sus exparejas, quien le comentó sobre la importancia de las herencias no materiales. “Hablábamos de cosas materiales, de vehículos y viviendas que se les dejan a los hijos. Ese señor, muy leído, instruido y excelente ser humano, me dijo que la mejor herencia que les dejó a sus hijos fue la educación. No tengo casa, carro, ni dinero, pero a mis hijos les dejé una carrera, dos carreras y mínimo dos idiomas. Eso es algo que nadie les puede quitar”, relató Muñoz.

La actriz enfatizó la importancia de enfocarse en la educación y los valores durante la crianza de los hijos. “No nos matemos los padres por dejarles una gran herencia material. Dejémosles una excelente educación, idiomas, y una carrera. Que nuestros hijos sean personas con valores que respeten a los demás. Esa es la mejor herencia que les podemos dejar”, concluyó.