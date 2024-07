La ‘Negra Candela’ le ganó demanda al novio de ‘La Segura’ luego de un polémico video de maltrato a su ex pareja

El nombre de Ignacio Baladán empezó a sonar más en el radar de los colombianos, luego de que el creador de contenido uruguayo le propusiera matrimonio a ‘La Segura’ en plena televisión nacional mientras ella se encontraba participando en ‘La Casa de los Famosos’. Dicha propuesta fue lo más comentado en su momento, ya que nunca se había visto algo así en un reality de la televisión colombiana.

Aunque para muchos fue una de las cosas más románticas, para otros pareció innecesario dicho momento.

La ‘Negra Candela’ le ganó demanda al novio de ‘La Segura’

Graciela Torres, como es el nombre real de la comunicadora, hace un par de meses reveló información donde mencionó que Ignacio Baladán maltrató a su ex pareja sentimental. Después de lo sucedido, el creador de contenido demandó a la periodista por calumnia, pero después de un proceso judicial, la ‘Negra Candela’ ganó la demanda y habló con La Red Viral sobre lo sucedido, “El señor me demandó y presentó una tutela que perdió en primera instancia. Luego, en segunda instancia, la tutela fue impugnada y el fallo original fue confirmado, por lo que la tutela no se hizo efectiva”.

“De Perú me enviaron una serie de videos que fueron publicados hace más de 7 años. Cuando yo publiqué los videos hace poco, él me impuso una tutela para que retirara los videos. El resultado fue que el juzgado decidió impugnar la tutela que él impuso, porque se demostró que con los videos no hubo ningún daño a su nombre, no hubo daños por mi opinión sobre lo que significa el maltrato hacia las mujeres”, enfatizó la comunicadora.