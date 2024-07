Audiencia de RCN ya no tolera la actitud de Caterine Ibargüen en MasterChef; le dicen “individualista”

La sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia tuvo uno de los episodios con más tensión en la noche del pasado jueves 25 de julio, luego de que Caterine Ibargüen y Roberto Cano protagonizaran una fuerte discusión, que tuvo como resultado el llanto de la medallista olímpica. Ante esta situación gran parte de los televidentes decidieron apoyar al actor e irse en contra de la antioqueña, a quien no están rebajando de individualista.

Ibargüen y Cano volvieron a generar conversación en las redes por sus rifirrafes, ya que en episodios anteriores ya se habían sacado los ‘cueros al sol’, luego de que el Roberto le expresara a la exatleta su inconformidad por la manera en la que prepara el arroz, algo que no le gustó ni ‘poquito’ a Caterine, quien desde ese momento quedó con una ‘espinita’ la cual se sacó recientemente, reclamándole a Cano por su manera de expresarse cuando toma el papel de líder.

Tras esta situación que tuvo de por medio lágrimas, enojos y un abrazo, RCN decidió subir en su Instagram parte de la discusión, lo que terminó generando que una gran cantidad de televidentes salieran en defensa de Cano:

“Roberto es fuerte y directo, pero no es irrespetuoso. ‘Cate’ es muy delicada y sí, es nuestra medallista olímpica, pero eso no significa que no se le pueda decir nada; a veces se cree lo mejor y le cuesta aceptar ideas de los demás, le cuesta trabajar en equipo cuando ella no es líder o cuando no tiene pin de inmunidad”, “Ella tira la piedra y esconde la mano”, “Roberto no le dijo nada malo”, “Ella es muy individualista”, “Mucho show, mala actitud, agrandada, sobrada, no le gusta que le den instrucciones”, “Prácticamente ella es otra Cony Camelo”, y “Alguien tenía que decirle sus verdades a Caterine”, fueron algunas de las reacciones.