Marcela Benjumea reveló detalles del delicado inconveniente que tuvo con Wikipedia

Marcela Benjumea es una de las actrices más reconocidas del país, hasta el punto que sus papeles en la actualidad pasaron a las plataformas de streaming como Netflix, en la que ha sido parte de producciones como ‘El robo del siglo’, ‘Secuestro al Vuelo 601′, y la más reciente ‘Juanpis González: El presidente de la gente’, formato realizado junto a Alejandro Riaño. Precisamente Benjumea ha dado de qué hablar en las redes sociales, luego de contar el inconveniente que tuvo con Wikipedia.

Aunque no es una fuente fidedigna de información, ya que esta enciclopedia virtual puede ser modificada en su información por los usuarios, este sitio web se ha convertido en un lugar de búsqueda que puede ayudar a cualquier internauta al momento de realizar una pequeña investigación.

Muestra de que puede haber falencias en la información que se encuentra allí es el relato de la hija del afamado actor Carlos Benjumea, quien aseguró que no pudo cambiar parte los datos que se encuentran en el momento en el que alguien busca su nombre; incluso siguiendo algunos pasos para rectificar que ella era quien quería añadir esta información.