Karen Sevillano, de ‘La Casa de los Famosos’, sorprendió a su novio con “nueva adquisición”

Después de haber ganado el reality “La Casa de los Famosos”, Karen Sevillano sigue dando de qué hablar en las redes sociales. La polémica se desató nuevamente cuando la caleña protagonizó un video junto a su novio, Neider García, mostrando una prenda íntima que utilizará en sus momentos privados.

PUBLICIDAD

Hace varias semanas, Karen generó controversia en las plataformas digitales al realizar un atrevido baile con su pareja durante un viaje en Panamá con sus compañeros papillentes, en el que ambos hacían movimientos muy sugerentes, llegando a ser tildados de ‘vulgares’ por algunos usuarios. Ahora, la atención se centra en un nuevo video en el que Neider captó a su novia mostrando una prenda interior frente a la cámara.

“Mire, cu... afuera mi rey hermoso, sí mi lindo”, dijo Karen mientras enseñaba un hilo rojo y haciéndole gestos con los ojos a su prometido, quien se reía en el fondo de la grabación. Este tipo de contenido provocó opiniones divididas en las redes; mientras algunos usuarios cuestionan la necesidad de compartir detalles tan íntimos, otros defienden la libertad de la pareja para hablar abiertamente sobre estos temas.

La polémica por los 400 millones de la “La Casa de los Famosos”

Además de sus publicaciones en redes sociales, Karen Sevillano ha sido el centro de atención por la controversia relacionada con el premio de 400 millones de pesos que ganó en el reality “La Casa de los Famosos”.

Según mencionó en sus cuentas personales, el canal RCN no le había pagado la totalidad del premio, que tras las deducciones de ley por ganancia ocasional debería reducirse a 320 millones de pesos. Sin embargo, Karen afirma que después de los cálculos realizados por su contador, solo le corresponderían unos 130 millones de pesos.

“A mí esa plata no me la han pagado (...) Un contador que salga a dar las explicaciones. Me vienen quedando como 130 millones porque yo me quedé debiendo unos quesos y unas panelas y uno tiene que pagar”, mencionó la influencer de 28 años.