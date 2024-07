Televidentes reaccionaron al ‘agarrón’ de Dominica y Cony Camelo “Irrespetuosa y resentida”

Un capítulo más en ‘MasterChef Celebrity’ Colombia, y los famosos se enfrentaron a un nuevo reto en parejas, donde el reto consistía en realizar un plato saludable con un solo sartén, y sorprender a los jurados con sus novedosas preparaciones, ya que la exigenca cada semana va aumentando de nivel. Sin embargo, en la emisión de este 23 de julio, el tempramento de los famosos ha ido mostrándose cada vez más, y los televidentes lo han notado.

¿Por qué discutieron Cony Camelo y Dominica en ‘MasterChef’?

En medio de un gran problema de comunicación en el que Cony y Dominica tuvieron que hacer una prueba juntas, la actriz se refirió a Dominica como “Una persona insegura y que no sabe cocinar”, mientras que Dominica mencionó que cony “Piensa más en ella que en el trabajo en equipo”, lo que hizo que el resultado del plato no se diera como esperaban.

Los televidentes no dejaron pasar por alto el ‘encontrón’ y se tomaron las redes sociales para opinar sobre lo sucedido “Ya no más cony, se pasó de insoportable e insolente con Dominica”, “ “es insegura, es indecisa”, lo que está es aterrada de cómo se desperdicia tiempo e ingredientes sin ton ni son por culpa de la @conycamelo”, “De acuerdo, esa Mamerta fiel a los que siguen al líder de la galaxia es la todo mio, la UD no sabe quien soy yo, la sabelotodo, irrespetuosa, resentida y más. Srs #MasterChefCelebrityColombia , porque tanta pantalla a esa señora y sus malas mañas?”, “No soporto a Cony, cada palabra que dice es una puñalada a mi tranquilidad. Esta podría ser la mejor temporada en cuanto a convivencia del programa y una sola persona lo daña todo.”

Y es que no solo los televidentes notaron la tensión, sino que sus mismos compañeron notaron e distanciamiento. Además, pese a a discusión el plato le gustó a los jurados, salvo que una u otras recomendaciones, menos a la chef Adria Marina.

Contra todo pronóstico, el plato del dúo problemático de la noche, fue el ganador y el que va a tener que tomar decisiones importantes en el proximo capítulo.