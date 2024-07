Presentadoras de RCN descartaron su enemistad mostrando su chat de WhatsApp

Ya son tres los años los que lleva al aire ‘Mañana Express’, magacín de RCN que antecede en horario a ‘Buen Día, Colombia’, mismo en el que recientemente dos de sus presentadoras sufrieron un accidente en el set, y la fuerte reacción de una de las afectadas generó varios rumores en el entorno digital, uno de ellos relacionados con un supuesto mal ambiente laboral. Al respecto, una de las talentosas presentadoras mostró chats con los que dejó en evidencia que todo anda ‘viento en popa’.

Cientos de miles de colombianos fueron testigos del incidente que llevó a Ana Karina Soto a asistir de manera urgente a un centro médico, luego de que su compañera, Viena Ruiz, la golpeara sin intención en su nariz; algo que en su momento generó un fuerte enojo en la nacida en el municipio de Ocaña en el departamento de Norte de Santander.

Ya con los ánimos más calmados y con la incapacidad de cinco días que le dio su médico, Soto usó su cuenta de Instagram para dar un parte de tranquilidad a sus 1,9 millones de seguidores, descartando por completo una enemistad con Ruiz, de quien mostró las palabras de aliento que le dejó tras la situación, ya que le estuvo escribiendo constantemente mientras ella iba al doctor.

“Increíble que un accidente pase así de rápido, que haya sido tan duro el golpe. Cuídate mucho, aprovecha y descansa. (...) Lo siento también. Fue algo tan repentino, que ni me di cuenta; me duele que haya sido tan duro. A mí no me dolió tanto, solo quedé con dolor en la rodilla derecha y en el busto que fue donde nos golpeamos, Espero te mejores pronto, creo que el niño debe estar feliz con la mamá allá”, son algunas de las palabras que se leen en las capturas de pantalla publicadas por Ana Karina.