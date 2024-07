Papá de Karol G hizo enojar a Iker, niño que acompaña a ‘La Bichota’ en sus conciertos

Fueron 25 los países que visitó Karol G con su ‘Mañana Será Bonito’, gira que cerró con broche de oro en Madrid, España, con cuatro fechas ‘sold out’ en el Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid. Precisamente en el último concierto, el padre de ‘La Bichota’ protagonizó una escena que se viralizó rápidamente en TikTok, luego de que le sacara un fuerte enojo a Iker, el pequeño que acompañó a la paisa durante esta travesía y que representa su niño interior.

Más de 250.000 personas disfrutaron de las presentaciones de la intérprete de ‘TQG’ en el escenario deportivo que recientemente fue remodelado, sitio en el que Carolina Giraldo Navarro llevó a varios de los artistas con los que han hecho colaboraciones y algunos colombianos que la están rompiendo como: Kapo, Blessd, Ryan Castro, Cris MJ.

Ante la euforia y felicidad de cerrar el tour, el papá de ‘Karol’, Guillermo Giraldo, quiso tener un momento inolvidable con los seguidores de su hija y lanzarles un recuerdo, pero para ello eligió una chaqueta de Iker, algo que no le gustó ‘ni poquito’, afortunadamente para el pequeño el fan que tomó esta prenda se la devolvió de manera inmediata y ‘Don Guillermo’, le ofreció un abrazo y una disculpa.

Las palabras de Karol G para despedir el ‘Mañana será bonito tour’

Como lo hizo en todas sus presentaciones, la actual pareja del reguetonero Feid decidió cerrar el evento con una lluvia de serpentinas acompañadas de música electrónica, momento que aprovechó para regalarle unas emotivas palabras a sus fans:

“Recuerde que la vida es una, crea en usted. A todos nos dieron una vida para que usted viva la suya con sus gustos, con sus creencias; respete la vida del otro también, crea en usted, trabaje en sus sueños, no escuche mucho lo que tienen para decirle, porque probablemente al otro no se le ocurran esas ideas geniales que usted si tiene. Gracias por todo el amo que me regalan”, expresó.