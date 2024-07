Karen del ‘Desafío XX’ reveló la brujería que le hicieron a su familia

Durante el capítulo 74 del ‘Desafío XX’ las confesiones regresaron en los primeros minutos, pues poco a poco se van descubriendo más detalles de lo participantes que siguen en pie en la competencia desde la Ciudad de las Cajas.

Ese fue el caso de Karen, quien al inicio de la edición sostenía una conversación con Natalia desde la sala de la casa Omega en la que habló de su familia, y que por sus venas corre sangre venezolana.

Indicó que su madre residía con su abuela en una casa en la que no gozaban ni siquiera de servicios durante un tiempo, y al igual que la historia de muchos las oportunidades eran pocas.

“Mi mamá estaba ahí en la casa con mi abuela. Los recursos estaban mal en la casa, no tenían luz, no tenían servicios, nada Mi papá iba por la bicicleta a buscar trabajo y nada que se daban las cosas y mi mamá llore”

Sin embargo, precisó que ante la situación su padre le pedía a su madre que no llorara, y dentro de él una intuición que se convertiría en realidad, pues creía que algo extraño pasaba con la familia.

“Mi papá se sube al techo y empieza a barrer cuando suena algo fuerte y cae algo al suelo pesado. Mi papá se pone bolsas en las manos y empieza a abrir eso. ¡Imagínate! Tierra de cementerio, huesos de cementerio. Y había una señora mala que no le gustaba las buenas cosas de mi abuela, de mi mamá. Y es bruja, mi papá decía que ella era bruja. Y ahí fue cuando nos vamos todos para la plaza a vender, yo me ponía cilantro en todos los dedos y yo me iba para arriba y para abajo a la plaza a vender, y ahí vuelve otra vez a renacer la casa”

— Karen