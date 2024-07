“Eso no se hace”: Elder Dayan se molestó con fan que le mordió el pecho en pleno concierto

El cantante de vallenato Elder Dayan, hijo del legendario Diomedes Díaz, experimentó un momento incómodo y sorprendente durante su presentación en las fiestas patronales del municipio de Malambo, en Atlántico, el pasado 22 de julio. El incidente, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, dejó a sus seguidores perplejos por la reacción del artista.

Todo ocurrió mientras Elder Dayan ofrecía un concierto que tenía a todos los asistentes entusiasmados. En un gesto de cercanía con su público, el cantante se aproximó a la multitud para compartir la alegría del momento. Fue entonces cuando, en un descuido, una fanática logró abrirse paso entre las personas para llegar hasta él y, de manera inesperada, morderle el pecho.

El incidente quedó registrado en varios videos que circulan en las plataformas digitales. En las imágenes, se puede observar a Elder siendo abrazado por varias personas cuando, de repente, una mujer se acerca y le muerde una de sus tetillas. El artista, visiblemente adolorido y sorprendido, se alejó rápidamente y regresó al escenario, claramente molesto por lo sucedido.

Con micrófono en mano y sin ocultar su incomodidad, Elder Dayan expresó: “Eso no se hace hija, yo a una mujer le acepto de todo porque uno viene a complacerlas a ustedes, pero cómo me vas a arrancar la teta así ve. Quiere chuparme, anota mi teléfono, llámame y vamos al motel que tú quieras y nos comemos y mordemos, esto no se hace, pero más, sin embargo, que vivan las mujeres”. Sus palabras generaron una mezcla de indignación y sorpresa entre los presentes.

El cantante decidió suspender su presentación por unos minutos para recuperarse del incidente. Sin embargo, demostrando su profesionalismo y amor, Elder Dayan retomó el concierto con mucha energía, continuando con sus interpretaciones y dejando atrás el mal episodio causado por la inesperada acción de la fanática.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar, señalando que qué hubiese pasado si la situación fuese al revés. “Si Elder Dayan muerde a la mujer entonces lo meten preso, pero como fue a él nadie dice nada”, comentó un internauta.