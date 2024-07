Don Omar revela por qué no quería compartir su diagnóstico de cáncer

Don Omar se volvió tendencia en redes sociales desde hace algunas semanas, luego de que compartió con sus fans que fue diagnosticado con cáncer, ahora sorprendió al revelar que no quería darle la noticia a su público y explicó sus razones.

Cabe señalar que, de acuerdo con el propio cantante, ya logró superar la enfermedad, aunque sigue bajo revisión médica.

Las declaraciones de Don Omar sobre su enfermedad

En una plática para el canal de Youtube Molusco TV, el artista habló sobre su experiencia al enfrentar el cáncer y mencionó que experimentó miedo al recibir el diagnóstico.

“Sentí miedo, sentí paz en algún momento. Creo que el miedo era más por la poca información de lo que estaba sucediendo conmigo. No sentí miedo a morirme, sino miedo a quedarme vivo y seguir enfermo”, expresó Don Omar.

Además, el cantante confesó que decidió no compartir su diagnóstico de inmediato, para no afectar su gira ‘Back to Reggaeton’, que inició en marzo.

Yo en algún momento sentí que no quería dañar la atmósfera de la gira y creía que se podía tratar de manera diferente”, agregó.

Don Omar ahora ve la vida de otra forma

El reguetonero compartió que su experiencia con el cáncer de riñón le permitió comprender y sensibilizarse sobre la dura batalla que enfrentan miles de personas en el mundo, especialmente aquellas que carecen de recursos para combatir la enfermedad.

“Pasé de la etapa del miedo a la etapa de la paz cuando le dije a Dios: ‘Yo creo que he vivido todo lo que quiero y he recibido todo lo que yo me merecía, que sea lo que tú digas’” dijo Don Omar.

El artista también mencionó que el día de su operación, su padre estuvo cerca de morir, pero prefirió no ahondar en los detalles de lo sucedido.