Alejandro Riaño recibió amenazas de muerte por hacer comentario sobre el Atlético Bucaramanga

En las últimas horas, Alejandro Riaño bajo su personaje de Juanpis González se hizo tendencia en las últimas horas por haber realizado un gesto ofensivo hacia el Atlético Bucaramanga en medio de su entrevista con el futbolista Hugo Rodallega donde limpió la mesa con la camiseta del equipo leopardo. Los hinchas del equipo no dudaron en reaccionar, manifestando su inconformismo por lo sucedido.

¿Por qué Alejandro Riaño recibió amenazas de muerte?

Horas después de lo sucedido, y que el video fuera publicado, el humorista se disculpó por lo sucedido, y le recordó a los internautas que Juanpis González solo es un personaje ficticio, y recalcó que el video será editado. Pero en medio de una entrevista con el humorista Jhovanoty, contó cómo ha sido blanco de amenazas de muerte.

“Lamentable que tengan que censurar. Debe haber una libertad de expresión de la cual siempre se habla que no existe. Vivimos en un país donde lo matan a uno porque alguien no piensa como uno (...)La gente no ha entendido que es una crítica del privilegiado, crítica a la gente que habla así. Los que hemos sido privilegiados, sobre todo, en un país tan desigual como este, tenemos una obligación aún mayor que otra personas de devolverle ese privilegio a la gente que más lo necesita”.

Y es que pese a los comentarios negativos que ha recibido el humoritsta, muchos han salido a defenderlo, ya que no consideran justo que le estén haciendo ese tipo de comentarios, ya que como bien mencionó él mismo en diferentes oportunidades, que su personaje hace un llamado a la crítica social y a las clases altas que se han encargado de dividir a la sociedad en diferentes momentos.