Margarita Ortega confesó su adicción eterna; es un manjar amargo para muchos

Margarita Ortega es una presentadora y actriz colombiana que a sus 51 años de edad se ha convertido en una de las figuras más destacadas en Colombia. En principio la caleña le dio paso a su faceta como actriz recordada por su participación en ‘Rosario Tijeras’ y ‘Amo de casa’ para, posteriormente, darle paso a su faceta como presentadora en Noticias RCN y actualmente en el Noticiero CM&, además de su proyecto Mujeres+50 en sus redes sociales, contando así con diferentes personalidades.

Más allá de su profesionalismo, Ortega también ha sabido ganarse el cariño por parte de los televidentes debido a su carisma y sencillez ante las cámaras y aunque en pasadas entrevistas reiteró que no sabe aun cuando regresará a la actuación sigue más emocionada que nunca con cada uno de sus proyectos tanto dentro como fuera de la televisión.

Por medio de su cuenta de Instagram, Margarita Ortega alcanza los más de 300 mil seguidores, encargándose de compartir uno que otro detalle de su vida y por ende, de los gustos con los que cuenta. Pues, durante una de sus apariciones hace unas cuantas semanas, la presentadora realizó una reflexión: “Paso por aquí con una pequeña reflexión y es que hace una hora estoy en el trancón, acabo de parquear, llego a mi trabajo. Hace hora y media estaba comiendo de un chocolate del que me gusta, chocolate amargo, 100% cacao. Comí mucho más de lo que debía y no sé por qué después de una hora de tráfico sigo en pensar en comer chocolate, ¿cómo hace la gente que puede parar de comer chocolate? Que alguien me diga. Yo no puedo parar de comer chocolate, pero me la paso pensando en comer chocolate, es decir, es un problema grave (…) Confieso mi aducción, amo el chocolate”.

¿Cuál es el nuevo proyecto de Margarita Ortega?

El nuevo proyecto de Margarita Ortega tiene que ver con sus redes sociales y lleva por nombre ‘Mujeres +50′, en la que se encarga de tener diferentes invitados, los cuales se encargan de referirse a los procesos físicos y psicológicos que enfrentar tanto hombres como mujeres: “Hay cambios de todo tipo emocionales, físicos, culturales, sociales. Necesitamos visibilizar esto que nos pasa (...) Cuando estamos pensando en una pensión, en los hijos que crecieron, en el divorcio o en la viudes, cuando estamos empezando a reconocernos como mujeres, que dimos todo en un proyecto conjunto y ahora nuestro proyecto tiene que ser nosotras”, agregó Ortega en ‘Día a día’.