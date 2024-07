Novia de Jhonny Rivera reveló el tratamiento que dejó de hacerse para lucir un cabello hermoso

Jenny López, la novia del cantante de música popular Jhonny Rivera, compartió con sus miles de seguidoras el tratamiento que dejó de usar hace muchos años para poder lucir un cabello largo y hermoso. La joven corista, conocida por su belleza y talento en cada una de las presentaciones de su prometido, no se ha dejado afectar por las críticas sobre la diferencia de edad de casi 30 años entre ambos.

Frecuentemente, López interactúa con sus seguidores a través de sus redes sociales, respondiendo preguntas y compartiendo detalles de su vida personal y profesional. Recientemente, uno de sus seguidores le preguntó si alguna vez había usado keratina para el cabello, y su respuesta fue honesta y reveladora.

“Me preguntan si tengo keratinas o qué opino de las keratinas, todo acerca del tema de los alisados. La respuesta es que hace muchos años sí me realizaba keratinas, pero nunca traía cosas buenas a futuro”, confesó Jenny en una de sus historias de Instagram.

López explicó que, aunque los efectos iniciales de las keratinas eran satisfactorios, a largo plazo siempre resultaba con el cabello maltratado. “Siempre resultaba quebrado con las puntas abiertas, el cabello seco, opaco, mejor dicho, era bonito mientras duraba el efecto, los primeros dos mesescitos y luego horrible. Entonces, desde hace muchos años dejé de realizarme keratinas.”

Además, la joven mencionó que solía teñirse el cabello de negro y le encanta llevarlo con ondas naturales. “Me encanta mi cabello así al natural, entonces nunca volví a realizarme keratina desde hace como 5 años. No me aplico una keratina y me ha encantado tener mi cabello natural y el cabello me lo agradece”.

Su sinceridad fue bien recibida por sus seguidores, quienes elogian su belleza y decisión de optar por un cuidado capilar más saludable, inspirando a muchas mujeres que buscan mantener un pelo sano.