¿Juan Pablo Llano y Adria? Televidentes dicen que hay “tensión” entre ellos en ‘MasterChef Colombia’

‘MasterChef Celebrity Colombia’ inició la noche del pasado 18 de junio su novena temporada y la sexta como celebridades en la que 22 famosos decidieron poner en práctica sus mejores conocimientos culinarios para satisfacer el paladar de los tres chefs que juzgarían cada plato.

Los actuales participantes de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ son María Fernanda Yepes, Martina ‘La Peligrosa’, Cony Camelo, Ilenia Antonini, Víctor Mallarino, Alejandro Estrada, Juan Pablo Llano y Dominica Duque. Además de Paola Rey, Caterine Ibargüen, Roberto Cano, Vicky Berrio, Franko Bonilla, Jacques Toukhmanian, Carolina Cuervo, Nina Caicedo y Marcela Gallego.

A la fecha han sido eliminados Camilo Sáenz, Gabriel Murillo, Andrés Toro y el ultimo ha sido Ricardo Henao, teniendo la salida por recomendación médica del actor Brian Moreno tras el accidente que tuvo en un reto de campo en Villa de Leyva.

A lo largo de los 26 capítulos que lleva la temporada algunos de los televidentes también han juzgado a través de la pantalla los platos y lo que ha sido la convivencia, pero en especial el trato de unos con otros, por lo que los favoritos del público empiezan a evidenciarse por medio de las redes sociales.

Juan Pablo Llano y Adria Marina

Sin embargo, algunos han asegurado que entre la chef Adria Marina y uno de los participantes como lo es el actor Juan Pablo Llano “hay química”, por la manera en la que interactúan dentro de la competencia, y así lo han dejado ver por medio de diversas publicaciones.

Uno de esos momentos se dio durante el capítulo 26 de ‘MasterChef Colombia’ en el que se dio el reto de salvación para los delantales negros con los perros calientes y las hamburguesas que eran la orden del día, y en el que a la chef Adria Marina le tocó supervisar la preparación de Juan Pablo Llano.

“¿No les da la impresión que la #ChefMexicana de #MasterChefCelebrityColombia le tira los trastos a @juanpablollano? Pero ojo, que no pierda su tiempo porque el participante está casado con una de las mujeres más hermosas de #Colombia...”, “¿Entre Adria y Juan Pablo Llano hay química?...se miran con unos ojitos #MasterChefCelebrity”, “La Chef Adria es súper linda y le tira los perros a Juan Pablo Llano de frente. Esa tensión no resuelta se siente demasiado.” y “Ja ja ja ja ja ja obvio se traen ganas, y no culpo a Juan Pablo y pues la chef Adria no es de palo wey!! 😄”, son solo algunas de las reacciones que destacan.