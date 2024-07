Arandú fue eliminado del ‘Desafío XX’ y lloró al recordar su infancia

El capítulo 72 del ‘Desafío XX’ llegó en medio de lo que muchos consideraron una final adelantada, pues uno de los duelos estaría protagonizado por dos de los mejores competidores como lo son Arandú y Kevyn. Ellos se congregaron en el box negro junto a Glock de Beta y Mapi de la casa Omega para definir quienes se quedarían con los dos cupos rumbo a la fusión de equipos.

La prueba inició desde la plataforma alta desde donde debía extraer de una caneca suspendida una malla enrolladla que usaría para descender para pasar por una serie de obstáculos de troncos y trepar por una escalera de cuerdas hasta un puente tibetano que los llevaría al segundo piso del box negro.

Seguidamente soltar una cadena diferencial que al halarla haría descender una carretilla para luego bajar por una cuerda y llevar la carretilla hacia una jaula sellada por cuerdas y llena de costales que además tenía un par de discos de peso unidos entre sí.

Luego montarlos sobre la carreta e iniciar el regreso pasando por obstáculos en los que había un segmento de equilibrio en zigzag y obstáculos de leños hasta llegar al punto de definición en el que tenían que impulsar el disco sobre una rampa y hacer que se quedará estático en el área superior.

En la prueba de los hombres Arandú llevó todo el tiempo la delantera a través de la pista solo por escasos segundos de Kevyn, sin embargo, al momento de la definición Kevyn logró hacerla a la primera arrebatándole el puesto.

Mientras que por las mujeres Mapi era quien iba al frente, pero en el obstáculo de zigzag la carretilla se le cayó por lo que debió empezar esa área de nuevo. Glock llegó de primera y Mapi tiempo después, por lo que ambas intentaron varias veces hasta que finalmente la representante de Beta fue quien se quedó con el puesto.

El momento de la despedida llegó y los dos eliminados recordaron sus mejores momentos junto a quienes a partir de ese momento serían sus excompañeros por lo que al retirarse la presentadora Andrea Serna empezó con las preguntas y la primera de ellas iba dirigida a Arandú, quien llegó al ‘Desafío XX’ cuando su hija tenía 20 días de nacida.

“Allá afuera empieza mi verdadero desafío y es ser un buen papá. Desde pequeño me críe con mi abuela, casi no vi una figura paterna y entonces es lo que más me motiva a ser un verdadero papá, no quiero que mi hija pase por lo mismo que yo pasé. Me visualizo como un buen papá, como un guerrero, estando ahí para lo que sea, para consejos, llevándola al colegio, vistiéndola, siendo su figura, que ella vea una persona a la cual quiera seguir, quiero reflejarle muchas cosas buenas”

— Arandú