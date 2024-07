Alejo le cantó la tabla a Darlyn y le calló la boca a Glock en ‘Desafío XX’

El capítulo 72 del ‘Desafío XX’ inició lleno de muchas emociones y hasta reclamos, pues Alejo de la casa Omega fue hasta la casa Omega a entregarle el chaleco a Kevyn.

Esto luego de ganar la prueba de sentencia, premio y castigo en lo que es la eliminación mixta y en la que el castigo fue quitarle el 50 % del dinero a Beta tal como ellos lo hicieron con Omega capítulos atrás.

Es así como el capitán de Omega llegó a Beta diciéndole que iba por dos cosas como lo son poner el chaleco y hacer efectivo el castigo por lo que de manera directa que él era el sentenciado.

“Le tocó parce a uno de los dos ser verdugo del otro, nunca lo quisimos así, se lo juro, pero a mí me tocó ser verdugo de mi pana”, dijo Alejo mientras les indicó que los admira y que quiere enfrentarse a cualquiera de los dos.

Seguidamente esperó el dinero mientras Kevyn se mofaba de decir que era una inversión de Beta a Omega, pero Darlyn intervino para decir que el dinero va y viene, pero Alejo de inmediato le reprochó el chaleco que le enviaron a Luisa.

“A mí me dolió mucho el chaleco de Luisa, eso no estuvo bien hecho. La cagar@n, yo no tengo sentimientos en esto, pero esa ha sido la única salida que vea, la clavaste, estuvo feo y mal hecho. Y usted sabe que sí no me vaya a decir a mí que no”

— Alejo